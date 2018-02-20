Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayı: Neler yaşandı, ne kadar ilerleme kaydedildi?

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, bugün birinci ayını tamamlıyor.

Zeytin Dalı Harekatı, 20 Ocak Cumartesi günü hava operasyonuyla başladı. Ertesi gün ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), karadan Afrin'e girdi.

Karadan giren birlikler, TSK'nın hem top atışı hem de havadan desteğiyle Afrin içinde ilerlemesini sürdürüyor. Zaman zaman bazı noktalarda sert çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

BBC Türkçe; Genelkurmay Başkanlığı ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) açıklamaları, Suriye'deki silahlı muhalif örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile sosyal medyada bölgeden gönderilen mesajlardan derlediği verilerle Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci ayını askeri açıdan inceledi.

Hava operasyonu ve çatışmaların yaşandığı yerler

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Suriye'de Kürt nüfusun en yoğun olduğu yerlerden biri olan Afrin, 2012 yazında ordunun geri çekilmesinden bu yana Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolü altında bulunuyor. YPG, Suriye'nin doğusunda ABD'nin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelesindeki en önemli müttefiklerinden biri olan SDG'nin da omurgasını oluşturuyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda operasyonun hedefi, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a (IŞİD) mensup teröristleri etkisiz hale getirmek" olarak tanımlanıyor.

Sınırın Kilis'in karşısındaki kısmı büyük oranda alındı

BBC Türkçe'nin derlediği verilere göre, operasyonun ilk bir aylık döneminde kara, top atışı ve hava bombardımanı ile birlikte yürütülen askeri harekatın Bülbül, Afrin şehir merkezi, Cinderes, Busreya Dağı ve Racu kentinde yoğunlaştığı görülüyor.

Bu noktalardan yalnızca Bülbül ve Busreya Dağı, şu ana kadar el değiştirmiş bulunuyor. TSK ve ÖSO güçleri, Racu'ya yakın bazı noktaları ele geçirdi ve bu kentin civarındaki bölgelerde sert çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca TSK ve ÖSO'nun Suriye sınırının Kilis'in karşısındaki bölümünün önemli bir kısmını ele geçirdiği görülüyor. Hatay üzerinden Suriye'ye giren birlikler de Afrin'in batısındaki sınır hattının yarısından biraz fazlasını ele geçirmiş bulunuyor.

Interactive TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'tan bu yana ele geçirdiği yerler Şubat 2018 Ocak 2018

Genelkurmay Başkanlığı, 19 Şubat itibariyle aralarında bir belde merkezi ve 52 köyün de bulunduğu 78 noktanın ele geçirildiğini açıkladı.

Suriye Gözlemevi de TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin'de bulunan köylerin yüzde 10'unu kontrol altına aldığını belirtti.

Şubat'la birlikte çatışma ve kayıplar artıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk ayında 32 asker yaşamını yitirdi. Özellikle Şubat ayında TSK ile ÖSO birliklerinin hem batıdan hem de doğudan ilerlemeye çalışmasıyla birlikte çatışmaların da şiddetlendiği ve can kayıplarının arttığı görülüyor. TSK açıklamalarına göre, bir aylık dönemde 170 asker de yaralandı.

En fazla askerin yaşamını yitirdiği gün olan 10 Şubat tarihinde 12 askerin hayatını kaybettiği açıklandı. İki asker, Afrin'de bir helikopterin düşürülmesi sonucu yaşamını yitirdi. Diğer askerler ise girilen çatışmalar sonucu hayatını kaybetti.

ÖSO'de şu ana kadar görülen can kaybı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Çatışma, top atışı ve hava operasyonlarının en yoğun yapıldığı yerler