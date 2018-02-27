Gözde Akpınar: Bana Özgecan'da vesile oldu ama her haberde ses çıkartılmalı

Haber: İrem Köker

Betek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, 2015 yılında 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden çok etkilendiğini ve 30 saniye boyunca ekranları karartarak herkesin sessizce oturup durumu değerlendirmesini istediğini söyledi.

BBC Türkçe'nin kadına yönelik taciz ve şiddetin azaltılmasına dair tartışmalara katkı yapmak amacıyla başlattığı haber dizisi kapsamında sorularını yanıtlayan Akpınar, kendisinin Özgecan Aslan olayında tepki gösterdiğini ancak kadına yönelik şiddetin kanıksanmaması için her olayda, tek tek tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Betek Grubu bünyesindeki Filli Boya, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden kısa bir süre sonra Türkiye'de televizyon kanallarının neredeyse tamamının saat 21.00 ve 22.00 reklam kuşaklarında ekranları karartmıştı. 30 saniye boyunca ekranlarda yalnızca SİMSİYAH ve sağ alt köşede de #Özgecanİçin yazısı yer almıştı.

Özgecan Aslan'ın öldürülmesine dair aradan üç yıl geçmesine karşın "içinin hafiflemediğini" söyleyen Akpınar, ekranları karartarak tepki verme fikrinin nasıl çıktığını ise şöyle anlattı:

"O olay olduktan birkaç gün sonraydı. Instagram'ı açmıştım ve herkes siyah ekran koyuyordu. Şöyle bir baktım ve herkesin kişisel olarak yapmaya çalıştığı şeyin ne olduğunu görünce çok üzüldüm. Çünkü Instagram'da koyduğunuz bir fotoğraf veya Twitter'a yazdığınız bir tweet'le iş geçmiyor.

"Bence toplumun tamamının dikkatinin çekilmesi gereken bir konuydu. Hepimizin, birçok insanın, kadın-erkek canı yanıyordu. Ekranları siyaha düşürmek de herkesin bir oturup sessiz bir halde oturup durumu değerlendirmesi için bir 30 saniyeydi o."

Aslan, 2015 yılında evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü tarafından tecavüz girişiminin ardından öldürülmüştü. Aslan'ın öldürülmesi, toplumun birçok kesiminde tepki doğurmuş ve kitlesel eylemler düzenlenmişti.

O dönem kadınlar başlarından geçen taciz olaylarını #SenDeAnlat etiketiyle sosyal medyada paylaşmıştı.

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'Türkiye'de kadınlar konuşamıyor'

Akpınar'a göre, bu tarz her olayda herkes için ses çıkarılması gerekiyor:

"Çünkü kanıksandıkça, normal karşılandıkça normalleşiyor. Hiçbir normal tarafı yok ama. ve çok üzülüyorum açıkçası. Ülkemdeki insanların kadın-erkek iki tarafında buna maruz kaldığı için ve hala çözüm üretemediğimiz için çok üzülüyorum. Zaman zaman da kızıyorum."

Toplumsal olarak bu tarz olaylarda verilen tepkilerin giderek azaldığını ve kanıksanmaya başlandığını söyleyen Akpınar, Türkiye'de kadınların başlarına gelenler hakkında konuşamadıklarını savundu:

"(Türkiye'de kadınların) Büyük çoğunluğu konuşamıyor bence. Çünkü bizde mahalle baskısı denen bir şey var. Önce ailesinin yardımını almadan, ailesine karşı utanacağı bir durumsa mümkün değil konuşamazlar diye düşünüyorum. Gittikçe zorlaşır.

"Sonra mahalle baskısı gelir, sonra toplumsal baskı gelir. Sonra başka şeyler gelir, çok zorlaşır iş. Ama ailesini yanına alabiliyorsa veya kendine çok güveniyorsa başarabilir diye düşünüyorum. Ama çok zor, Türkiye'de çok zor. Keşke konuşsalar."

Akpınar, Türkiye'de kadınların karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için en başta kanunların değiştirilmesi ve cezaların artırılması gerektiğini belirtti.

Akpınar çözümün de mağdurlardan gelebileceğini ifade etti:

"Mağdura güven vermek gerekiyor. Eğer mağdura güven verirseniz, o da size derdini daha iyi anlatabilecek. Belki çözümü bile daha iyi biliyor olabilir mağdurlar. Biz yaşamayan insanlar bunu bulamayabiliriz."

'Kendimi kadın ya da erkek değil, insan olarak sınıflıyorum'

1988 yılında kurulan Betek, boya ve ısı yalıtım sistemleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Grubun, Gebze, Kayseri ve Mısır'da üretim tesisleri bulunuyor.

Betek'in Türkiye'de faaliyet gösterdiği markalar arasında Filli Boya ve Fawori yer alıyor. Grubun 1400 çalışanı bulunuyor.

Gözde Akpınar, iş hayatında kadın olduğu için herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını ve bunun sebebini de kendini cinsiyetlerde bağımsız, öncelikle insan olarak sınıflandırması olduğunu aktardı:

"Ben kendimi özel hayatım dışında kadın ya da erkek olarak hiçbir zaman sınıflamıyorum. İnsan olarak sınıflıyorum. Ailem de beni o şekilde yetiştirdi. En çok duyduğum laf, senin de iki elin var lafıdır, bu hayatta" dedi.

Akpınar, çeşitli etkinliklerde erkek katılımcıların selamlaşma sırasında diğer herkesin elini sıkıp öpüşmelerine karşın sıra kendisine geldiğinde çekindiklerini ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı aşmak için "kafa tokuşturmayı" önerdiğini de sözlerine ekledi.