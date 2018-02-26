Macron'dan Erdoğan'a: Suriye ateşkesi Afrin'i de kapsıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pazar günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen Suriye'de 30 günlük insani ateşkes çağrısının Afrin bölgesini de kapsadığını söyledi.

Reuters ve Fransız AFP ajanslarının Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya dayanan haberlerine göre, Macron Erdoğan'a ateşkes çağrısına tüm tarafların uyması yönünde çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı haberindeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini" belirttiği ifade edildi.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Telif hakkı AFP Image caption Afrin'e bağlı Deyr Sivan köyünde kontrolü ele geçiren ÖSO güçleri.

'Özel harekât timleri Afrin'de'

BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararı sonrasında konuşan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı karara baktığımız zaman, terör örgütleriyle mücadeleyi kararın kapsamı dışında tutmaktadır. Türkiye'nin sürdürdüğü harekatı bu kararın etkilemesi söz konusu değildir" demişti.

Bugün Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timlerinin sınırı geçerek Afrin operasyonlarına katıldığı açıklanmıştı.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün Türk askerleri ve müttefiki Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının Afrin'in kuzeybatısındaki Karamanluk köyünü YPG'den aldığı açıklanmıştı.