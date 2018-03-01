Jet lag ve farklı zaman dilimlerine uyum

Jet-lag, birçok zaman diliminden hızlıca geçince bir dizi semptomlarla ortaya çıkıyor.

Çünkü, beden saatiniz indiğiniz yerin zamanıyla hemen senkronize olamıyor.

Jet-lag yüzünden bitkin, sarhoş gibi hissedebilirsiniz. Bu, konsantrasyonunuzu ve performansınızı etkiler.

Jet lag'i yenebilir misiniz? Hayır, ama etkilerini azaltabilirsiniz.

Batıya doğru uçarken beden saatiniz varış noktasındaki zamanın ilerisindedir.

Akşamları çok yorgun hissedebilir sabahleyin erkenden uyanabilirsiniz. Doğuya doğru uçarken ise beden saatiniz varış noktasının gerisindedir.

Gece uyumakta ve sabah kalkmakta zorluk çekersiniz.

'Parlak ışıkla beden saatine hile'

Mide rahatsızlığı da yaygındır, ters zamanlarda yemek yersiniz.

Bedenin her yeni zaman dilimine uyum sağlaması günde yaklaşık bir saat alır. Eğer yolculuğunuz kısaysa çıkış noktasının saatine göre yaşamak daha iyi.

Eğer birkaç günlük bir seyahatten söz ediyorsak, beden saatinizi ileri ya da geri almak için parlak ışık kullanabilirsiniz.

Günün farklı vakitlerinde ise diğer yönde bir değişim sağlar.

Batıya uçtuysanız uyku düzeninizi kademeli olarak değiştirebilirsiniz. Her gün yarım saat geç uyuyup, akşam yatmadan önce parlak ışık kullanabilirsiniz.