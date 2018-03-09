1981: İstanbul Boğazı alarm veriyor

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1981 yılında İstanbul Boğazı'ndaki tanker kazalarıyla ilgili hazırladığı video haberi var.

BBC muhabiri David Lomax'ın Newsnight programı için hazırladığı haberde, İstanbul Boğazı'nın dünyanın en tehlikeli su yollarından biri olduğu belirtiliyor.

Haberde 1979 yılında yaşanan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan Independenta tanker kazasına da yer veriliyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

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