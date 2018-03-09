İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın yürüyüşü yapıldı. Bu yıl 16.sı düzenlencen yürüyüşe binlerce kadın katıldı. Kadınlar tecavüz ve kadına şiddetin son bulması çağrısı yaptı. Yağan yağmura rağmen son yılların en kalabalık yürüyüşü Tünel Meydanı'na kadar sürdü.

Tünel Meydanı'nda Arapça, Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Kadın mücadelesi tarihi, yüz yılı aştı. Baskı varsa direniş bâki. Adları tarihe sığmasa da kadınlar hep direndiler. Hayatlarına sahip çıktılar. Binlerce kadın burada, milyonlarca kadın dünyanın her yerinde duruyoruz. Kadınları karar alma mekanizmalarından dışlayan, bizlere istemediğimiz bir hayatı dayatan erkek egemen bir düzen var. Burada bu düzene seslenmek için değil, bu düzene karşı bir yol önerdiğimiz için toplandık. " ifadeleri yer aldı.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Türkiye'de kadın olmak hep mücadele etmek demek

Türkiye'de kadınlar #SenDeAnlat (#MeToo) diyebiliyor mu?

İspanya'da kadınlar grevde: 'Biz durursak, dünya durur'