Cumhuriyet davasında Ahmet Şık ve Murat Sabuncu için tahliye kararı
20 sanıklı Cumhuriyet gazetesi davasında ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti 6. duruşmada tutuklu sanıklardan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık için tahliye kararı verdi.
İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhasebe çalışanı Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk halleri ise sürecek.
Savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı ise tutuklu tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.
Bir sonraki duruşma 16 Mart Cuma günü yine Silivri'de yapılacak.
Ayrıntılar birazdan...