Çavuşoğlu: YPG Menbiç'ten çekilecek, güvenliği Türkiye ve ABD sağlayacak

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç kentinden çekileceğini, bundan sonra Menbiç'te güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söyledi.

Moskova'da gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, Menbiç'te ABD ile nasıl bir yol izleyeceklerine dair bilgi verdi.

ABD ile kurulan çalışma gruplarının YPG'nin olduğu bölgeleri kimin, nasıl yöneteceğini belirlemek üzerine çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Temel prensip nüfusu oranında bölgede yönetim olması. Yani Münbiç'te (Menbiç) yüzde 90 Arap varsa burayı yönetenler de güvenliği tesis edip koruyacak olanlar da Araplardan oluşacak. Ancak hiçbir şekilde terör örgütü YPG'nin elinde olmayacak" dedi.

Bu yeni yönetim paylaşımının ABD ile birlikte düzenleneceğini söyleyen Çavuşoğlu, Menbiç'ten başlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Orada (Menbiç'te) bir model uygulayacağız ve daha sonra diğer yerlere bunu götüreceğiz. Bu Rakka için de geçerli Fırat'ın doğusundaki diğer yerler için de geçerli. İşin özeti bu."

Suriye'de savaş başlamadan önceki nüfus dağılımı kayıtlarının baz alınacağını söyleyen Çavuşoğlu, Pazartesi günü yapılması planlanan ortak çalışma toplantısında yol haritasının belli olacağını söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Menbiç'teki ABD askerleri

Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Menbiç'te iç savaş öncesi yapılan nüfus sayımına göre yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Arap ve Kürtlerin yaşadığı Menbiç önce Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) daha sonra ise Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolüne geçti.

2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı Menbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti IŞİD'den geri aldı.

TSK: Afrin kuşatıldı

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı yazılı açıklamada, Pazartesi günü itibarıyla Afrin kent merkezinin kuşatıldığını açıkladı.

TSK "12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekât için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.