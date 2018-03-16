BBC 1965'te araştırdı: Türkiye'de Kemalizm ve İslam

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1965 yılında Türkiye'de İslam ve Cumhuriyet devrimleriyle ilgili hazırladığı TV haberi var.

1965 yılında, o dönemki BBC Türkiye muhabiri Cathal O'Shannon tarafından hazırlanan haberde, Mustafa Kemal Atatürk'ün dini kamusal alandan çıkarmaya çalıştığı ancak özellikle Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelmesiyle birlikte ülkede İslami geleneklerin yeniden canlandığı belirtiliyor.

Haberin yayımlanmasından bir kaç ay sonra yaşanan genel seçimleri, Demokrat Parti'nin siyasi çizgisinin devamcısı olarak değerlendirilen, Adalet Partisi kazanmıştı.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

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