'Ben bu işi istiyorum ve yapıyorum' diyen kadınlar

Haber ve video: Aylin Yazan

Türkiye'de 15 yaş üstü kadınlarda işgücüne katılım oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun son verilerine göre yüzde 33,5.

Özellikle erkek çalışanların yoğun olduğu meslek dallarında kadınlar hâlâ önyargıları aşıp kendilerine yer edinmek için mücadele ediyor.

'Kadını günlük hayatın her alanında, her türlü iş sahasında görmeye alışmamız gerek' diyen fotoğrafçı Başak Tuncer, birçok farklı meslek grubunda çalışan kadınları fotoğrafladı.

'Kadın İşi' başlıklı sergi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde açıldı.