Rus muhalif iş adamı Gluşkov, Londra'da 'boğularak öldürüldü'

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İngiliz polisi Londra'da ölü bulunan ünlü Rus işadamı Nikolay Gluşkov'un ölümü ile ilgili cinayet soruşturması açıldığını duyurdu.

68 yaşındaki Gluşkov'a yapılan otopsi sonucunda, "boynuna baskı" uygulanarak öldürüldüğü sonucuna varıldı.

Ünlü Rus işadamı, savunmada bulunduğ bir davanın Pazartesi günü görülen duruşmasına katılmamış, aynı gece de ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatan İngiliz polisi, Gluşkov'un ölümü ile eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik düzenlenen suikast girişimi arasında bir bağlantı olup olmadığına yönelik kanıt bulunmadığını açıkladı.

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un eski genel müdür yardımcısı olan Nikolay Gluşkov, 1999 yılında Rusya'da para aklama ve sahtekarlık suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezası almıştı.

2006 yılında yine sahtekarlık suçlamasıyla aldığı ceza ertelenen Gluşkov'a, 2010 yılında İngiltere tarafından sığınma hakkı verildi.

İngiliz polisi olası görgü tanıklarına çağrıda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kamuoyu önünde sıkça eleştiren Nikolay Gluşkov'un ölümü ilgili başlatılan cinayet soruşturmasını yürüten dedektifler, olay gecesine ait olası görgü tanıklarına çağrıda bulundu.

11 ve 12 Mart tarihlerinde Gluşkov'un Londra'nın güney batısında bulunan evinin çevresinde şüpheli bir şeyler gören ve duyanların polise başvurması istendi.

Gluşkov, 1999'da Putin ile ters düşüp İngiltere'ye kaçan ve 2013'te ölen Rus oligark Berezovski ile yakın arkadaştı.

Berezovksi, Berkshire'deki evinin banyosunda asılı halde bulunmuştu. Polis Berezovski'nin intihar etmiş olabileceğini duyursa da 2013'te Guardian gazetesine konuşan Gluşkov, yakın arkadaşının intihar ettiğine inanmadığını şu sözlerle ifade etmişti: "Boris'in öldürüldüğünden eminim. Medyada yayınlananlardan çok farklı bilgilere sahibim."

Gluşkov, 2017'de Rusya'da gıyabında yargılandığı davada Aeroflot'tan 123 milyon dolar çalmakla suçlandı ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Havayolu şirketi davayı Londra'ya taşımıştı ve Pazartesi günü Gluşkov'un duruşmaya katılması bekleniyordu.