Yıl 1965: BBC yağlı güreşleri Kırkpınar'da araştırdı

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1965 yılında Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'yle ilgili hazırladığı TV haberi var.

Dönemin BBC Türkiye muhabiri Cathal O'Shannon'ın hazırladığı haberde, yağlı güreşlerin Türkler için önemi anlatılıyor ve festival tanıtılıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

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