AİHM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay için hak ihlali ve tazminat kararı

Telif hakkı DHA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Şahin Alpay ile gazeteci ve yazar Mehmet Altan'ın başvurularındaki 8 şikayetten yalnızca ikisinde ihlal tespit etti ve 21 bin 500'er euro tazminat ödenmesine hükmetti.

AİHM, 1'e karşı 6 oyla Alpay ve Altay'ın 'özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği' kararına vardı.

Aleyhde oy kullanan kişi ise Türk yargıç Doç. Dr. Ergin Ergül oldu.

Ergül'ün AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikâyetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), ikinci kez hak ihlâli kararı verdiği tutuklu gazeteci Şahin Alpay, 20 ay tutukluluk süresinin ardından geçen hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

AYM ilk olarak 13 Ocak'ta tutuklu akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile Alpay'ın tahliyelerine karar vermiş ancak yerel mahkemeler tahliye talebini reddetmişti.