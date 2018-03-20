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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bugün yayımladığı raporda Türkiye'ye 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) kaldırma çağrısı yaptı. Türkiye ise tepkili. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir" ifadesi yer aldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan ve OHAL'in 2017'de Türkiye'ye etkisinin incelendiği raporda Türkiye'nin "bir yandan terör saldırıları, diğer yandan 15 Temmuz darbe girişimi karşısında karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldığı" belirtildi.

Raporda buna yanıt olarak ilan edilen ve uzatılan OHAL'in de ciddi insan hakları ihlallerine neden olduğu aktarıldı.

BM, bu ihlallerden ötürü "ciddi kaygılar" duyduğunu vurguladı.

Raporu İsviçre'nin Cenevre kentinde bir basın toplantısıyla duyuran Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Türkiye'nin OHAL'i derhal kaldırması ve tekrardan hukukun üstünlüğünü sağlaması gerektiğini söyledi.

Türkiye: Metin bir anlam ifade etmiyor

Türkiye ise bu metnin "bir anlam ifade etmediğini" vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Komiser'in bir süredir Türkiye'yle ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirdiği ve ülkemize karşı şahsi önyargılar beslediği başka vesilelerle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da açıkça gözlenmektedir" ifadeleri yer aldı:

"Yayımladığı bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur."

Telif hakkı Getty Images Image caption Aralık 2016'de BM'nin işkence özel raportörü Nils Melzer, OHAL KHK'larının Türkiye'de işkenceye zemin hazırladığını söylemişti

'Gözaltında işkence yapılıyor'

BM raprounda, Türkiye'nin OHAL döneminde çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerin (KHK) temel insan haklarını ve Türkiye'nin uluslararası hukuktaki yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtiliyor:

"OHAL KHK'ları, KHK'lar çerçevesinde hareket eden idari yöneticilere yasal, idari, cezai ve finansal dokunulmazlık getirmiş ve hesap vermedikleri bir ortam yaratmıştır.

"BM'nin topladığı bilgiler Türkiye'de yürütmenin yargıya müdahale ettiğini, yasamanın yürütmeyi denetleme yetkisinin azaltıldığını, kamu ve özel sektör çalışanlarının keyfi ve kitlesel bir şekilde işten çıkarıldığını, basın ve sivil toplum kuruluşları keyfi olarak kapatıldığını, gözaltında işkence ve kötü muamele yapıldığını, ifade ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını, özel mülkiyete keyfi bir şekilde el koyulduğunu, suçlu olduğundan şüphelenilen kişilerin ailelerine kolektif cezalandırma uygulaması yapıldığını göstermektedir."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı "Tanıklar" anlatıyor: BBC Türkçe'den Selin Girit, Kasım 2016'de gözaltında işkence iddialarını incelemişti.

Raporda Türkiye'nin güneydoğusundaki gelişmeler ise şöyle aktarıldı:

"BM'nin güneydoğudan aldığı haberlere göre bölgede cinayetler, işkenceler, kadına karşı şiddet, aşırı güç kullanımı, evlerin ve kültürel mirasın yıkımı, sağlık hakkına ve suya erişimin hakkının ihlali gibi durumlar yaşandı."

BM raporundan tespitler

Raporda yer alan verilerden bir kısmı şöyle: