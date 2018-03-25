Erdoğan: Kısa sürede Tel Rıfat'ı da alıp harekâtı amacına ulaştıracağız

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Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir sonraki hedefin Tel Rıfat olacağı sinyalini verdi.

Erdoğan "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp harekâtı amacına ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekâtı amacına ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında ABD'ye de şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Münbiç (Menbic) konusunda bize verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Suriye'de YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbic kentinden çekileceğini, bundan sonra Menbic'te güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söylemişti.

Erdoğan: Sincar'a operasyonlar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a (Şengal) yönelik operasyonlar düzenlediğini de kaydetti.

Erdoğan "Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, 'Sincar'a da gireceğiz' dedim. Oraya da operasyonlar başladı" dedi.

Bir süredir Ankara, Irak merkezi hükümetine Sincar'dan PKK'lıların çıkarılması çağrısı yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'taki konuşmasında "Dedim ki: 'Bak eğer Irak merkezi yönetimi bu PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan daha önceki bir konuşmasında ise, "Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz" demişti.

Cuma günü PKK'ya yakın Fırat Haber Ajansı'nda yer verilen bir KCK açıklamasına göre, Sincar'daki PKK güçlerinin bölgeden çekilmesi kararı alındı.

ANF'nin haberine göre yazılı açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, "3 Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığını, Ezidilerin artık örgütlü bir toplum olduğunu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını, bu nedenle gerilla güçlerinin çekileceğini" belirtti.