Diyarbakırlı öğrencilerden proje: Su satalım, Afrika'ya içme suyu kuyusu açalım

Haber ve Video: Hatice Kamer

"Bizim için altın ne kadar değerliyse, onlar için su da bu kadar değerli."

Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Devrim Aygün, bu sözler, Afrika'da temiz içme suyuna ulaşamayan insanlar için ifade ediyor.

Öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Genç Başarı Vakfı tarafından düzenlenen bir yarışmaya ilginç bir projeyle katıldılar.

Projenin amacı, öğrenciler yarattıkları su markasının geliri ile Afrika'da suya ulaşamayan insanlar için su kuyusu açmak.

Bu proje ile öğrenciler hem girişimciliği öğreniyor hem de bu girişimi ihtiyaç sahibi insanların yararına sunuyorlar.

Tabi bunun için proje kapsamında şirket kurmaları, kendi marklarını yaratmaları ve bu markayı piyasaya sunmaları gerekmiş.

Telif hakkı Hatice Kamer

22 Masi - 22 Mart Dünya Su Günü

Öğrencilerin bu proje kapsamında açtıkları şirketin adı 22 Masi, suyun markası da Kuyu.

Piyasa dediğimiz büyük pazar piyasası değil elbette, önce kendi okullarında, sonra da mümkün olursa ildeki diğer okullarda suyu satmak ve elede edilecek geliri bu güzel amaç için kullanmak istiyorlar.

Okul binasının girişine açılan stand, projenin amacını destekleyen görsellerle donatılmış.

Üç öğrenci, masaya koydukları su şişelerini derslere girip çıkan öğrenci arkadaşlarına ve öğretmenlerine satıyorlar. Ama su sattıkları herkese hiç sıkılmadan, projenin amacını anlatarak hem duyarlılık hem de farkındalık kazandırmak istiyorlar.

Öğretmen ve öğrenciler projeden oldukça hoşnut kalmış görülüyor. Su alan herkes bu öğrencilerin çabasını takdir ediyor.

Proje yürütücülerinden biri olan öğretmenlerden Atilla Altındağ, Afrika'ya kuyu açabilmek için farklı ürünler satma fikri oluştuğunu ama beyin fırtınası yaparak en uygun ürünün su olduğuna karar verdiklerni anlatıyor.

Tabi hem ürünü hem de markayı vakıfta onaylatmaları gerekmiş. Kuyu markası ve suyun satışa uygunluğu onaylandıktan sonra proje hayata geçmiş.

Dünyada içilebilir temiz su kaynakları giderek azalıyor. Bu soruna dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının koruması, çoğaltılıp bunun için somut adımlar atılması adına 1992 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda, 22 Mart tarihinin Dünya Su Günü olarak kabul edilmesi önerilmişti.

Bu öneri, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 22 Mart tarihi "Dünya Su Günü" olarak ilan edildi.

Buna göre her üç yılda bir Dünya Su Konferansı gerçekleştiriliyor, 2009'daki konferans İsanbul'da yapılmıştı.

Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin hareket noktası da içilebilir temiz su kaynaklarının giderek azalması ve dünyada, özellikle de Afrika'da temiz içilebilir su kaynaklarına ulaşımın çok zor olduğu.

Telif hakkı HATICE KAMER

'Hem öğrencileri hem de öğretmenleri mutlu ediyor'

Stantta su satan öğrencilerden Zelal Senap, 11. sınıf öğrencisi. Kuyu marka suyun üretildiği 22 Masi şirketinde pozisyonu genel müdür.

Masi kelimesinin Afrika'da çok konuşulan Zulu dilinde Mart ayı anlamına geldiğini belirtiyor.

Yani öğrencilerin kurduğu şirketin adı Dünya Su günü olarak kutlanan günün tarihi olan 22 Mart'ı işaret ediyor

Zelal, neden Afrika'da içe suyu kuyusu açmak istediklerini de şu sözlerle açıklıyor:

"Bizim burda israf ettiğimiz ancak elimizde bolca bulunan bu su, Afrika'da yalaklarda yani ineklerin ve diğer hayvanların içtiği yerden içiliyor ve bu sular kirli. Ancak biz burada bu temiz suyu israf edyoruz. Buradan aldığınız her su, orada açılacak bir kuyu için destek olacak."

Zelal, bu tür sosyal sorumluluk projelerine verilen desteğin hem öğrencileri hem de öğretmenleri mutlu ettiğini söylüyor.

22 Masi şirketinde halkla ilişkiler müdür görevindeki Cansel Decevi de bu projenin bir diğer amacının da yarının büyükleri olacak gençlere ticaret hayatını tanıtmak olduğunu söylüyor.

Cansel heyecanlı bir şekilde bu projenin geleceği için TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) ile iletişime geçerek işbirliği yapmak istediklerini anlatıyor. Bunun için de il Milli Eğitim Müdürü'nün katkısının büyük olduğunu aktarıyor.

Suyun satış bölümünde görevli Devrim Aygün de suyun Afrika'da altın kadar değerli olduğunu ve Afrika'daki insanların temiz suya ulaşmasının bir hak olduğunu ifade ediyor.

Stanttan su alan üç öğrenci de projeden etkilenmişe benziyor. Bu projenin Afrika'da susuzluktan ölen insanlara bir umut kaynağı olmasını umduklarını söylüyorlar.

İki gün önce Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde başlayan Kuyu marka su satışları önümüzdeki hafta diğer okullarda da gerçekleşmeye başlayacak. Öğrenciler ve öğretmenler bu projeyi ilk etapta Diyarbakır'da sürdürmeyi planlıyor ama bunun Türkiye'ye yaygınlaşmasının önünde bir engel görülmüyor.

Hayalleri kadar amaçları da güzel olan bu öğrenciler, bu projeleriyle birçok sosyal sorumluluk projesine umut olacağa benziyorlar.