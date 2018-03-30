Siirt'te saldırı: 6 korucu hayatını kaybetti

  • 30 Mart 2018

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Siirt'in Eruh ilçesindeki Ormanardı Üs Bölges yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine PKK'lılar tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Açılan ilk ateşte 6 korucu hayatını kaybetti. 4 asker ve 3 korucu da yaralandı.

İlgili Konular