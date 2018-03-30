Siirt'te saldırı: 6 korucu hayatını kaybetti
- 30 Mart 2018
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Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Siirt'in Eruh ilçesindeki Ormanardı Üs Bölges yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine PKK'lılar tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi.
Açılan ilk ateşte 6 korucu hayatını kaybetti. 4 asker ve 3 korucu da yaralandı.