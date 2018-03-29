Türkiye ekonomisi 2017'de %7,4 büyüdü

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı.

2017'nin son çeyreğindeki büyüme hızı ise %7,3 olarak gerçekleşti.

2017 yılında kişi başına düşen milli gelir ise GSYH cari fiyatlarla 10 bin 597 dolar olarak hesaplandı.

2017'de İç talepteki büyüme yüzde 6,1 olurken, kamu harcamaları yüzde 5,0, sermaye yatırımları ise yüzde 7,3 büyüdü.

Dış ticaret dengesi de 2017'de büyümeye olumlu katkı sağladı. İhracat büyümesi yüzde 12'ye ulaşırken, ithalattaki artış yüzde 10,3'te kaldı.