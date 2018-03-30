1989'da Türkiye: Özal, İnönü ve Perinçek Türkiye'nin sorunlarını yorumluyor

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta BBC'nin 1989 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu yapan Türkiye'nin temel sorunlarını ele aldığı haberi var.
Dönemin BBC muhabiri Peter Marshall'ın hazırladığı haberde, Türkiye'nin insan hakları ihlalleri, Kürt sorunu, Türkiye'nin AB'nin öncülü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu, Iraklı Kürt mülteciler, Batı'yla vize sorunu gibi konular ele alınıyor.
Haberde dönemin Başbakanı Turgut Özal, eski SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) lideri Erdal İnönü ve o dönem yayımlanan 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni, siyasetçi Doğu Perinçek, gazeteci Ruşen Çakır ve işkence mağduru Ali Rıza Kurt'la yapılan röportajlar da yer alıyor.
BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
Yayınladığımız diğer arşiv programlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
- BBC 1965'te araştırdı: Türkiye'de Kemalizm ve İslam
- İstanbul Boğazı alarm veriyor
- 28 Şubat'ta neler yaşandı?
- Necmettin Erbakan ve MSP'lilerin 12 Eylül dönemindeki mahkeme görüntüleri
- BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: Birinci bölüm
- BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: İkinci bölüm
- Yıl 1998: Türkiye'de zorla oynatılan ayılar artık özgür
- 1989'da Türkiye 2. bölüm: Gırgır dergisi, gece kulübü Şamdan, Bedri Baykam, Pudding Shop...
- 1989'da Türkiye: Küçük Emrah, başörtüsü eylemleri, 1 Mayıs, Kim Bunlar, üniversiteler...
- Rauf Denktaş'ın BBC röportajları
- 'Atatürk: Türklerin Babası'
- '12 Eylül ve Atatürk'
- BBC Arşivlerinde Türkiye: 1958 yılında İstanbul
- 1975 yılında İstanbul: Birinci bölüm
- 1975 İstanbul: İkinci bölüm
- BBC Arşivlerinde Türkiye: Hippiler İstanbul'da
- 1977 yılından Türkiye görüntüleri
- Yıl 1969: Maria Callas ve Pier Pasolini Türkiye'de
- 1965 yılından Trabzon görüntüleri
Programları YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz.