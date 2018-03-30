1989'da Türkiye: Özal, İnönü ve Perinçek Türkiye'nin sorunlarını yorumluyor

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta BBC'nin 1989 yılında, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu yapan Türkiye'nin temel sorunlarını ele aldığı haberi var.

Dönemin BBC muhabiri Peter Marshall'ın hazırladığı haberde, Türkiye'nin insan hakları ihlalleri, Kürt sorunu, Türkiye'nin AB'nin öncülü olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu, Iraklı Kürt mülteciler, Batı'yla vize sorunu gibi konular ele alınıyor.

Haberde dönemin Başbakanı Turgut Özal, eski SHP (Sosyal Demokrat Halkçı Parti) lideri Erdal İnönü ve o dönem yayımlanan 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmeni, siyasetçi Doğu Perinçek, gazeteci Ruşen Çakır ve işkence mağduru Ali Rıza Kurt'la yapılan röportajlar da yer alıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

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