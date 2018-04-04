'Kadınlar Camilerde': Kadının camideki mağduriyetini ortadan kaldırmak istiyoruz

Haber - Video: Aylin Yazan

Adları birkaç hafta önce İstanbul Fatih Camii'nde kadınlara ayrılan paravanın dışında kıldıkları "dayanışma namazı" ile gündeme geldi. Ama aslında "Kadınlar Camilerde" kampanyası yaklaşık 6 aydır sürüyor.

Camileri sürekli olarak kullanan bir grup Müslüman kadın sosyal medya üzerinden haberleşerek camilerde bir araya geliyor, kadınların camilerdeki durumuna dair sorunları konuşuyor, "eşitsiz" buldukları koşullara dair çözüm arıyor.

En başta gelen rahatsızlıkları camilerde kadınlara özel abdesthanelerin yetersiz olması, kadınlara ayrılan namaz kılma bölümlerinin bakımsızlığı ve fiziki koşulları, ayrı bir yerde namaz kılmak zorunda bırakıldıkları için cemaat hissini ve cami atmosferini yaşayamamak ve Cuma namazlarında özellikle küçük camilerde kadınlara yer ayrılmaması.

'Yalnız değilsin'

Mart ayında birkaç kadın İstanbul Fatih Camii'nde, namaz sonrası erkeklere ayrılan bölümde durdukları gerekçesiyle camiden çıkarılmıştı.

Kadınlardan birinin bu durumu sosyal medyada paylaşması üzerine, Kadınlar Camilerde Platformu kendilerine destek teklifinde bulundu ve olaydan bir hafta sonra yaklaşık 40 kadın Fatih Camii'ne giderek kadınlara ayrılan bölümün önünde hep birlikte saf tuttu.

Kampanya ekibinden yüksek lisans öğrencisi Zeynep, ''Aslında kadının çok iyi niyetlerle ve huzurlu bir şekilde ibadetini yapmak üzere gittiği camide yaşadığı mağduriyeti beraber paylaşarak ortadan kaldırmak istiyoruz'' diyor.

Telif hakkı Aylin Yazan

'Kadının yeri ile ilgili genel bir sıkıntı var'

Üniversite öğrencisi Eslem de, sosyolojik olarak da kadının toplumdaki yeriyle ilgili genel bir sıkıntı olduğuna dikkat çekiyor.

Eslem, ''Biraz önce burada yaşadıklarımızda da insanlar direkt olarak hani kadını her zaman arka safa atma meselesi var. Yani kadının yeri sadece camide değil yani genel olarak bir sıkıntı var. Fakat camide bu çok yavaş gelişen bir süreç. Tamam biz şimdi beraber çalışabiliyoruz, beraber okuyabiliyoruz fakat camiye geldiğimizde direkt arka safta kalıyoruz'' diyor.

Kampanyanın öncelikli hedefi camilerin kadınlar tarafından daha yoğun kullanıldığı Fatih ve Üsküdar gibi ilçelerde bir anket çalışması yaparak, deneyimledikleri sorunların ne kadar yaygın olduğunu bulmaya çalışmak. Ardından Müftülük ve Diyanet'e giderek anket sonuçlarını paylaşmayı ve sorunlara birlikte çözüm aramayı talep edecekler.

Üniversite öğrencisi Sena ise burada cemaatin algısının değişmesinin de önemli olduğuna vurgu yapıyor;

"Evet aslında bunu yetkili mercilere ulaştırma amacımız var ama bunun dışında da tabii ki önce tabandan başlaması, insanlarla konuşmak, onları dinlemek, eğer bize karşılarsa yani bizi desteklemiyorlarsa neden desteklemediklerini, onların sebeplerinin ne olduğunu da anlamak aslında. Ki, ortak bir noktada buluşabilelim.''

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