1979 yılında Türkiye: Ekonomik kriz, şiddet olayları ve sıkıyönetim

BBC Arşivleri'nde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki ekonomik kriz ve çatışma ortamıyla ilgili hazırladığı televizyon haberi var.
Haberde bilgiler, 1979 yılından sokak görüntüleri eşliğinde aktarılıyor.
BBC muhabiri Keith Graves tarafından hazırlanan haberde, Batı ülkelerinin NATO'nun kritik bir üyesi olması nedeniyle Türkiye'de yaşananlardan kaygı duyduğu yorumu yapılıyor.
BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.
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