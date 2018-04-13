Yıl 1991: 1. Körfez Savaşı ve Türkiye

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1991 yılında Türkiye'nin 1. Körfez Savaşı'ndaki tutumunu anlatan TV haberi var.

Haberde, iktidar ve muhalefetin savaşa katılımla ilgili yaklaşımı ele alınıyor.

O dönemdeki Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, Dışişleri Bakanı Müsteşarı Tugay Özçeri, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Erdal İnönü, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, video haberde görüşlerine yer verilen isimler arasında bulunuyor.

Haberde SHP milletvekillerinin tarafsız haber yapmamakla suçladıkları TRT binasına giderek genel müdürü protesto etmeleri ile ülkedeki savaş karşıtı eylemlerden de bahsediliyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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