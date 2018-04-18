Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de önce MHP lideri Bahçeli ardından da Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı.

MHP lideri Salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında erken seçim için 26 Ağustos tarihini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini açıkladığı konuşmasında, Suriye'deki sınır ötesi operasyonları, bölgedeki önemli hadiseleri ve eski sistemin aksaklıklarının bir an önce giderilmesi gerekliliğini gösterdi.

Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakare ettik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran açıklaması:

"Bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun bir şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar ve bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi, uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli'nin dün yaptığı çağrıyı bu gerçekleri göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık.

"Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık kaldığımız sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. Ak Parti ve MHP Meclis grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. Aynı şekilde YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır. Kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum"

CHP'li Tezcan: Bu yönetememenin ilanıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, "Biz seçime hazırız. Başka bir şeyi de milletin bilmesinde fayda var. Bu hükümet, yönetme özürlüdür. Bu erken seçim çağrısı, yönetememenin ilanıdır" dedi.

Tezcan, seçimlerin yapılacağının açıklandığı 24 Haziran tarihinin üniversite sınavına denk gelmesine de konuşmasında vurgu yaptı.

Bu açıklama ile eş zamanlı olarak Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) YKS sınav tarihinin, 30 Haziran - 1 Temmuz olarak değiştirildiğini açıkladı.

İYİ Parti: Sayın Erdoğan siyasetten tasfiye olacaktır

24 Haziran tarihi ile ilgili İYİ Parti cephesinden yapılan açıklamada, "Sayın Bahçeli AKP ile birlikte Türkiye'yi yönetmediklerini bu erken seçim talebi ile ikrar etti." denildi.

Genel Sekreter Aytun Çıray, "Bu küçük ortak Erdoğan'ı yakmaktadır. Sayın Erdoğan siyasetten tasfiye olacaktır. İYİ Parti seçimlerin erkene alınmasından büyük mutluluk duymaktadır" dedi.

Genel Başkan Meral Akşener de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz ülkemizin ve bölgemizin rahat bir nefes almasını sağlamak için geliyoruz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

'Bu iktidardan erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır.'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da erken seçim tarihini Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi ve "Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır." mesajını paylaştı.