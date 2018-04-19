Türkiye'ye geçen Afgan göçmen: Sivas'ta iş bulup çalışacağım

22 yaşındaki Sünnetile Resulbek, Afganistan'ın doğusundaki Mezar-ı Şerif vilayetinden Türkiye sınırına gelmiş. Sivas'a gideceğini, orada iş bulup ailesine para göndermek istediğini söylüyor. Savaştan, bombardımanlardan kaçtığını, Afganistan'a iş bulmanın zorluklarını anlatıyor.

Resulbek, son 2-3 ay içerisinde İran üzerinden Türkiye'ye gelen binlerce Afgan göçmenden biri.

Neredeyse 2 bin kilometrelik bir yolu kısmen yürüyerek kısmen de otobüslerle geçerek geliyorlar.

Sınırları geçmek için insan kaçakçılarına 600 ile 1000 dolar arası para ödediklerini söyleyenler var.

Reuters ajansının haberine göre 2018'in ilk 3 ayında 27 bin Afgan mülteci Türkiye'ye giriş yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre ise Türkiye'deki Afgan göçmen sayısı 169 bin 919.

Afganlar, 2011'den beri iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden sonra Türkiye'deki en büyük ikinci göçmen grubunu oluşturuyor.

Son dönemde Afgan göçmenlerin Türkiye'ye yönelmesinde birkaç faktör var.

Reuters'ın konuşturğu İranlı yetkililer ülkedeki Afgan göçmenleri sınırdışı işlemlerinin başladığını, bazılarının Afganistan'a bazılarının da Türkiye'ye gittiğini söylüyorlar.

Afganistan'a dönmek istemeyen göçmenler daha çok Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyorlar.

Ağrı ve Iğdır'daki otobüs terminallerine gidip, oradan Türkiye'nin içlerine doğru yola çıkıyorlar.