1991 yılında Türkiye: Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', sünnet gurusu Kemal Özkan

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1990'larda hazırladığı 'Schofield'ın Avrupası' programının Türkiye ile ilgili programının ilk bölümü var.

1991 tarihli yayının bu bölümünde, Barış Manço, Uçurtmayı Vurmasınlar filmi ve dönemin sünnet gurusu Kemal Özkan'ın hikayeleri yer alıyor.

TV programcısı Phillip Schofield, 1990'larda hazırladığı Schofield'ın Avrupası programı kapsamında 1991 yılında Türkiye'ye gelmişti.

İki haftaya yayarak yayımlayacağımız programın ilk bölümü, Türkiye'de sünnet kültürü ve Kemal Özkan'ın bir sünnet gurusu hale gelmesiyle başlıyor.

Daha sonra 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin hikayesi anlatılıyor. Film, Feride Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından Tunç Başaran tarafından beyzaperdeye aktarılmıştı. Programda Çiçekoğlu, kitabın arkasındaki gerçek olayları anlatıyor.

Programda son olarak Barış Manço ve o dönemli TV programı '7'den 77'nin hikayesi anlatılıyor. Schofield, Manço'yla, yaşadığı İstanbul Kadıköy'de buluşup arabayla sokakları turluyor daha sonra da bir röportaj yapıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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