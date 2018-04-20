1991 yılında Türkiye: Barış Manço, 'Uçurtmayı Vurmasınlar', sünnet gurusu Kemal Özkan

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1990'larda hazırladığı 'Schofield'ın Avrupası' programının Türkiye ile ilgili programının ilk bölümü var.
1991 tarihli yayının bu bölümünde, Barış Manço, Uçurtmayı Vurmasınlar filmi ve dönemin sünnet gurusu Kemal Özkan'ın hikayeleri yer alıyor.
TV programcısı Phillip Schofield, 1990'larda hazırladığı Schofield'ın Avrupası programı kapsamında 1991 yılında Türkiye'ye gelmişti.
İki haftaya yayarak yayımlayacağımız programın ilk bölümü, Türkiye'de sünnet kültürü ve Kemal Özkan'ın bir sünnet gurusu hale gelmesiyle başlıyor.
Daha sonra 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filminin hikayesi anlatılıyor. Film, Feride Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından Tunç Başaran tarafından beyzaperdeye aktarılmıştı. Programda Çiçekoğlu, kitabın arkasındaki gerçek olayları anlatıyor.
Programda son olarak Barış Manço ve o dönemli TV programı '7'den 77'nin hikayesi anlatılıyor. Schofield, Manço'yla, yaşadığı İstanbul Kadıköy'de buluşup arabayla sokakları turluyor daha sonra da bir röportaj yapıyor.
BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.
'BBC Arşivlerinde Türkiye' ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.
Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 'BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
- Yıl 1991: 1. Körfez Savaşı ve Türkiye
- 1979 yılında Türkiye: Ekonomik kriz, şiddet olayları ve sıkıyönetim
- 1989'da Türkiye: Özal, İnönü ve Perinçek Türkiye'nin sorunlarını yorumluyor
- Yıl 1965: BBC yağlı güreşleri Kırkpınar'da araştırdı
- BBC 1965'te araştırdı: Türkiye'de Kemalizm ve İslam
- İstanbul Boğazı alarm veriyor
- 28 Şubat'ta neler yaşandı?
- Necmettin Erbakan ve MSP'lilerin 12 Eylül dönemindeki mahkeme görüntüleri
- BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: Birinci bölüm
- BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: İkinci bölüm
- Yıl 1998: Türkiye'de zorla oynatılan ayılar artık özgür
- 1989'da Türkiye 2. bölüm: Gırgır dergisi, gece kulübü Şamdan, Bedri Baykam, Pudding Shop...
- 1989'da Türkiye: Küçük Emrah, başörtüsü eylemleri, 1 Mayıs, Kim Bunlar, üniversiteler...
- Rauf Denktaş'ın BBC röportajları
- 'Atatürk: Türklerin Babası'
- '12 Eylül ve Atatürk'
- BBC Arşivlerinde Türkiye: 1958 yılında İstanbul
- 1975 yılında İstanbul: Birinci bölüm
- 1975 İstanbul: İkinci bölüm
- BBC Arşivlerinde Türkiye: Hippiler İstanbul'da
- 1977 yılından Türkiye görüntüleri
- Yıl 1969: Maria Callas ve Pier Pasolini Türkiye'de
- 1965 yılından Trabzon görüntüleri