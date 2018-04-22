CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması sosyal medyada nasıl tartışıldı?
- 22 Nisan 2018
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CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katıldığının açıklanması sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından oldu.
Twitter'da kimileri bu kararı desteklerken kimileri ise eleştirdi. CHP ile İYİ Parti arasında varılan anlaşmaya destek çıkanlar #CHPİYİkiVar etiketi paylaştı.
Kararın duyurulduğu basın toplantısından hemen sonra CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner tepkisini "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" tweetiyle gösterdi.
Destekleyenlerden bazıları "CHP vatanseverlik gösterdi" derken SETA Vakfı İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun ise "CHP'nin de İP'nin de işi gücü ucuz şov! YSK zaten izin verecekti" dedi.
Sosyal medyada öne çıkan tweetlerin bazıları şöyle:
ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) 22 Nisan 2018
@ilhancihaner tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
15 CHP Milletvekili İyi Parti'ye geçti !— Levent Özeren (@lvntozrn) 22 Nisan 2018
A-B-C-D-E Planı var derken şaka yapmıyorduk.
Kuvayi Milliye ruhu budur ! 👏👏
@lvntozrn tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Halk kazansın diye— ɯıʞןɐ (@ALKIMcm) 22 Nisan 2018
Zulüm bitsin diye
Demokrasi yeniden inşaa edilsin diye
15 CHP Milletvekili İYİ Parti’ye geçiyor #CHPİYİkiVar
@ALKIMcm tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
CHP’nin de İP’nin de işi gücü ucuz şov!— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun_) 22 Nisan 2018
YSK zaten izin verecekti.
Öte yandan bu 15 milletvekili transferi kimin elinin kimin cebinde olduğu, bu iki partiyi de nasıl bir üst aklın yönettiğini gösteriyor.
Siyaset yapamayınca!
Getir kalitesiz operasyonlar kalıyor...
@fahrettinaltun_ tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
Demirtaş'ı ve HDP vekillerini teslim ettiniz, İyi Parti'yi teslim etmediniz... "seçiciliğinize" şapka çıkartmalı... @herkesicinCHP @kilicdarogluk— sinandirlik🏳️🌈 (@sinandirlik) 22 Nisan 2018
@sinandirlik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
#CHPİYİkiVar— Seyhun Kotan 🇹🇷 (@KotanSeyhun) 22 Nisan 2018
Helal olsun CHP ye ve onun vatansever Genel Başkan ve Milletvekillerine 👏👏👏
@KotanSeyhun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu
#CHPİYİkiVAR#CHPİYİkiVar pic.twitter.com/0xRODziEFL— CUMHURİYET KADINIYIM (@nimetgonulal1) 22 Nisan 2018
@nimetgonulal1 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu