CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasının nedeni 'YSK'daki İYİ Parti kararsızlığı'

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CHP, 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti'ye katılması kararı alarak Meral Akşener'in partisinin hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine girebilmesinin yolunu açtı.

Bu kararla İYİ Parti milletvekili seçimlerinde aday gösterebilecek, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin oy toplamasına gerek gerek kalmayacak.

Peki CHP neden böyle bir hamleye gerek duydu?

CHP'li üst düzey kaynakların BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceğini belirleyecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oylaması 5-5'lik eşitlikle sonuçlandı.

Pazartesi günü yapılacak yeni oylamada kararın İYİ Parti aleyhine olacağı endişesi, CHP'yi harekete geçirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün yaptıkları basın açıklamasıyla 15 CHP'li milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Tezcan ve Altay, bu kararın parti içi alınmış bir karar olduğunu ve İYİ Parti'nin seçime girmesini engelleyecek hamlelere karşı bir önlem olduğunu vurguladı.

CHP'nin yetkili organlarının aktardığı bilgiye göre, Cumartesi günü YSK'da İYİ Partinin seçime girip giremeyeceğinin karar bağlanacağı oylamada 5 üye olumlu, diğer 5 üye ise olumsuz oy kullandı.

YSK bu durumda İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere girip giremeyeceği konusunu karara bağlayamadı ve oylamayı Pazartesi'ye erteledi.

Pazartesi günü ise oylamanın 10 üyeyle değil, 11 üyeyle yeniden yapılması planlandı ve bu şekilde eşitlik durumu bozulacaktı.

Parti kaynaklarına göre, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine, Pazartesi günü yapılacak oylamada eşitliğin İYİ Parti aleyhine bozulabileceği endişesi sebep oldu.

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İYİ Parti seçime girebiliyor

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray dün yaptığı açıklamada "Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İyi Parti de var. İyi Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi" demişti.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir."

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın YSK'ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İyi Parti'yi de eklemiştir."

Ancak CHP'nin bu hamlesi İYİ Parti'nin YSK kararına gerek duyulmaksızın seçime girebilmesini garantilerken, Meral Akşener'i de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza gerekliliğinden kurtarmış oldu.

Nitekim Tezcan da açıklamasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti kararını işarete ederek, YSK'nın tutumunu eleştirdi:

"Milletvekillerimiz, Genel Başkanımızın talimatıyla bir parti görevini yerine getirip İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih onları partilerinen ayrılan milletvekilleri olarak yazmayacak, partilerinin verdiği görevle demokratik yarışı kurtaran kahramanlar olarak yazacak."

"İYİ Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. Ancak dün YSK, Yargıtay'ın yazısına rağmen bir karar veremedi ve kararı yarına erteledi. Yarına neyi bekliyorsunuz?"

"Siyasi partiler yasası gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı esastır. Ama kurul bir karar veremedi. Bu kararın Pazartesi'ye ertelenmesi, sinsi planların olduğunu ortaya koyuyor."

YSK Başkanı Sadi Güven de BBC Türkçe'nin sorularına telefonda yanıt vermeyeceğini söyledi.

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İki parti ittifak mi yapacak?

İYİ Parti'nin seçimlere girmesini garantileyen ve Akşener'i doğal yoldan Cumhurbaşkanı adayı yapan bu hamle, İYİ Parti ve CHP'nin seçimlerde ittifak olacağı yorumlarını güçlendirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti'li Ersönmez Yarbay, bu gelişmenin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olmasa bile ikinci turunda iki partinin ortak hareket edeceği şeklinde yorumlanabileceğini söylüyor:

"Bu gelişme iki parti arasında bir ittifaktan çok, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan adayın desteklenmesi şeklinde okunabilir. Yani ikinci tura kalan adayın; İYİ Parti'nin, CHP'nin ya da bir başka partinin adayının, beraber desteklenmesi anlamında bir işbirliği getirebilir. Elbette bunu zaman gösterecek, henüz olaylar netleşmiş değil."

Yarbay, CHP'nin tutumunu demokrasi için 'olumlu bir gelişme' olarak değerlendiriyor:

"Türk siyasetinin yumuşaması lazım. Bu olayın partiler arasında ve vatandaşlar arasında siyasi tansiyonu düşürme açısından önemli bir görev yapacağını düşünüyorum."

"Türkiye'de artık partiler arası bir rekabet olayından öte, demokrasi ve istiklal tartışması yaşanıyor. CHP'nin bu tutumu, sistem tartışmasında parlamenter demokrasiyi savunanların bir iş birliğidir."

"Başkanlık sisteminin uzun vadede Türkiye'nin aleyhine olacağını düşünüyoruz ve bu nedenle bu girişimi olumlu görüyoruz."

Yarbay CHP'nin bu beklenmedik hamlesinde, kamuoyunda oluşan 'İktidar YSK'ya etki eder ve ittifakın istemediği partiler seçime sokulmaz' kanaatinin de etkili olduğunu söylüyor.