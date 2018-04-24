Adıyaman'da 5.4 büyüklüğünde deprem

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Saat 03.34'te Adıyaman'nın Samsat ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı.

Deprem yerin AFAD'a göre 7, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 14 kilometre altında meydana geldi.

Sarsıntı Adıyaman'ın çevre ilçelerinin yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep dahil birçok ilde hissedildi.

Deprem Adıyaman'da kısa süreli paniğe neden oldu.

Sarsıntının ardından birçok kişi evlerini terk ederek sokaklara çıktı.

Özellikle Samsat'da evlerine girmeye korkan halkın artçı depremlere karşı sokaklarda bekleyişi sürdürdüğü bildiriliyor.

Adıyaman'da bazı binalar hasar alırken deprem sonrası 8 artçı deprem daha meydana geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu: Yıkılan yer yok

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kent merkezinde yıkılan yer olmadığını açıkladı.

@husrevkutlu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Riskli mahalleleri bizzat dolaştım. Yıkılan yer yok. Ulucamı Mara Varlık Musalla sağlam olduğuna göre MERKEZDE SIKINTI YOK diyebilirim. — F. Hüsrev Kutlu (@husrevkutlu) 24 Nisan 2018

Hüsrev Kutlu ayrıca ekipleri tedbir amaçlı olarak Samsat'a yönlendirdiklerini belirtti.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik: Sıkıntı olduğuna dair bir bilgi yok

Anadolu Ajansı'na konuşan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik de deprem nedeniyle şu anda ilçe genelinde herhangi bir sıkıntı olduğuna dair bilginin ellerine ulaşmadığını söyledi.

Samsat genelinde arama tarama faaliyetlerine başlandığını aktaran Sezik, AFAD ekiplerinin de bölgeye intikal etmeye çalıştığını kaydetti.

Sosyal medyada ise Samsat'ta deprem nedeniyle yıkılmış bazı binalara ait oldukları belirtilen fotoğraflar yayımlandı.

Son depremin merkez üssü olan Samsat'ta 2 Mart 2017'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve birçok yapı yıkılmıştı.