Mersin'de 23 Nisan gösterisi 'çocukların kıyafetleri nedeniyle' yarıda kesildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir ilkokuldaki 23 Nisan kutlamaları 3. sınıf öğrencilerinin dans gösterisi sırasında yarıda kesildi. Doğan Haber Ajansı (DHA), Okul Müdürü Zülfikar Tekin'in kürsüdeki görevlilerle konuşmasının ardından müzik yayının kesildiğini belirtti. Ajansın haberine göre gerekçe çocukların kıyafetleriydi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ise gösterinin yarıda kesilmesi talebinin bazı vatandaşlar ve muhtarlardan geldiğini savunurken, "O yaşta çocuklara ve eğitim ortamına uygun elbiseler değildi" dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, DHA'ya yaptığı açıklamada yaşananların çok çarpıcı olduğunu ifade ederek, "3. sınıf öğrencilerinin elbisesini müstehcen görebilecek bir zihniyet o ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyor. 23 Nisan kutlamalarında öğretmenler, sergilenecek gösteriye uygun, çocuğun da heves duyacağı kıyafetler seçer. Hiçbir normal insanın aklına 3. Sınıf düzeyi için müstehcenlik fikri gelmez. Çok sarsıcı ve gerici bir müdahale ve maalesef çocuklarımız bu zihniyete teslim edilmiş durumda" diye konuştu.

Dans gösterisinin yarıda kesilmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Günün hakkında en çok tweet atılan etiketleri arasında yer aldı.