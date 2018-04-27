1991'de Türkiye: İstanbul'da gecekondulaşma, Kürt olmak, Mor Çatı, Galata Köprüsü

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1991'de yayımladığı "Schofield'ın Avrupası" programının Türkiye ile ilgili programının ikinci bölümü var.

İstanbul'da gecekondulaşma, Türkiye'de Kürt olmak, kadına yönelik şiddet ve Mor Çatı'nın kuruluşu, yazar Agatha Christie'nin İstanbul gizemi, Galata Köprüsü ve Kapalıçarşı programın bu bölümünde işlenen konular arasında.

Programın başında İstanbul'daki gecekondulardaki hayat ve Türkiye'de Kürt olmak konuları iç içe ele alınıyor.

Daha sonra Kapalıçarşı'nın ve çarşı esnaflarından, bir dönemin Yeşilçam jönlerinden Önder Döşer'in hikayesi anlatılıyor.

İngiliz polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin 1926'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolarak İstanbul'da gitmesi de programda işlenen konular arasında.

1987 yılında Çankırı'da bir hakim, "kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemek gerekir" diyerek bir kadının boşanma talebini reddetmişti. Bu karar ardından Türkiye'de feministler önemli eylem ve etkinliklere girişmiş, yükselen kadın hareketinin bir sonucu olarak 1990'da Mor Çatı Kadın Sığınma Evi kurulmuştu. Programda erkek şiddeti ve Mor Çatı'nın kuruluş süreci de ele alınıyor.

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Son olarak program, dönemin eski Galata Köprüsü'ndeki sosyal yaşama ve briç oyununun adının nasıl bu köprüden geldiğini anlatıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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