TBMM'de kabul edilen yükseköğretim kanunu tasarısı neden tartışılıyor?

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4'ü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan yasa tasarısı TBMM Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçti. Tasarı, İstanbul ve Gazi başta olmak üzere 13 üniversitedeki bazı fakülte ve bölümleri yeni kurulacak üniversitelere bağlıyor ve üniversite isimlerine değişiklikler getiriyor.

Sosyal medyada #ÜniversitemeDokunma etiketiyle yapılan yorumlarda öğrenciler üniversitelerinin parçalanacağından şikayetçi.

İstanbul Üniversitesi'nden sonra Gazi Üniversitesi kampüsünde de öğrenci ve akademisyenler protestolar düzenliyor.

Muhalefet, tasarının kurumların tarihini ve birikimlerini sileceği görüşünde. Hükümet yetkilileri ise yeni kurulacak üniversitelerin hem öğrenci sayısını sınırlayacağını, hem şehirlerin ekonomisini canlandıracağını iddia ediyor.

Peki tasarı ne getiriyor, neden tartışılıyor?

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Nasıl gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin bir grup toplantısında Malatya'ya Turgut Özal Üniversitesi kuracaklarını açıklamasıyla tasarının önü açıldı.

Erdoğan konuşmasında Malatya'daki İnönü Üniversitesi'ni işaret ederek "Mevcut üniversitenin, adını anmak istemiyorum, oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve Turgut Özal Üniversitesi'ni kuracağız" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla geçen hafta TBMM'ye geldi.

Tasarıda ne var?

Tasarı İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 4'ü vakıf toplam 20 üniversitenin bazı fakülte ve bölümlerini, yeni kurulacak üniversitelere bağlıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak yeni bir üniversite oluyor. Belli üniversitelerin adına bulundukları şehirlerin isimleri ekleniyor.

Telif hakkı dha Image caption Anadolu Üniversitesi'nde de protestolar düzenlendi.

Sonuç olarak yeni verilecek isimlerle, Gazi Üniversitesi'nden "Hacı Bayram Veli", İstanbul Üniversitesi'nden "İbn-i Sina" ve İnönü Üniversitesi'nden "Turgut Özal" üniversiteleri doğmuş oluyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne Gazi Üniversitesi'ne bağlı bazı fakülteler ve yüksekokullar bağlanırken, Erzincan Üniversitesi'nin adı da "Binali Yıldırım Üniversitesi" oluyor.

Akademisyen ve öğrenciler ne diyor?

Kampüsteki eleştirel sesler, İstanbul ve Gazi üniversiteleri gibi tarihi kurumların kökenleri ve birikimlerinin silineceğine, eğitimin ve bilimsel araştırmaların olumsuz etkileneceğine dikkat çekiyor.

Öğrencilerin çoğu, üniversitelerinin akademik başarıları ve yurtdışındaki tanınırlıklarının zarar göreceği görüşünde.

İstanbul Üniversiteli öğrenci ve akademisyenler, Perşembe günü de Beyazıt Meydanı'ndaydı. Protestolar sırasında 'Üniversiteme dokunma', 'Üniversiteler bakteri değildir' gibi sloganlar duyuldu.

Basın açıklamasını okuyan Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Hülya Çalışkan, fakültesinin İstanbul Üniversitesi'nden koparılmasını "Yüksek puanlarla yerleştirilmiş olan öğrencilerinin ve eğitim camiasının ağır kaybı" olarak niteledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Ankara Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki protestolar sırasında öğrenciler ve güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığı, polisin biber gazıyla müdahale ettiğini bildirdi. Habere göre bazı protestocular gözaltına alındı.

Telif hakkı DHA Image caption İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde protestolar vardı.

Hükümet ne diyor?

Komisyon tutanaklarına göre, hükümet kanun değişikliğini "rekabete, çeşitliliğe, istihdama ve yeni bilgilerin üretilmesine" vesile olacak bir bilimsel ve teknolojik bir hamle olarak görülüyor.

Tıp fakültelerinde kontenjanlarda yığılma olduğu ve uygulamalı eğitimin etkilendiğine dikkat çekiliyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tasarıyı şu sözlerle destekliyor:

"Ülkemizin her alanda hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli bilgiye ve nitelikli insan kaynağına sahip olması gerekir. Nitelikli bilgiyi üretecek ve nitelikli bilim adamlarını yetiştirecek kurumlar da üniversitelerimizdir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek yenilik ve başarılar ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının ve sosyoekonomik gelişiminin de anahtarı olacaktır ."

@OzkalHatice tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 20 Yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının, TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilmesiyle Afyon'a ikinci üniversite kurulması yolunda ilk adım atıldı. Tasarıyı önümüzdeki günlerde yasalaştırarak Afyonkarahisarımız'a ikinci ilim yuvası bacasız fabrika müjdesini vereceğiz pic.twitter.com/R5boIYXzYH — Hatice ÖZKAL (@OzkalHatice) 25 Nisan 2018

@haozdemir tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Konya'mıza kurulacak yeni üniversite için Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan adeta bir Konyalı gibi yakından ilgilendi. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum.



Şehrimize hayırlı olsun.https://t.co/JcJ1e5a57w — Hacı Ahmet ÖZDEMIR (@haozdemir) 25 Nisan 2018

@ahmet_uzer27 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin "Gaziantep'e ikinci bir üniversite yakışmaz mı? Zaten kampüsü ve binaları ve altyapısı hazır." RTE.



Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına dair Kanun Tasarısı TBMM'de..



Gaziantepimize ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak olan yeni üniversitemiz hayırlı olsun. pic.twitter.com/kjiKAVfcwE — AHMET UZER (@ahmet_uzer27) 20 Nisan 2018

Muhalefet ne diyor?

CHP, İYİ Parti ve HDP değişikliğe AKP'nin erken seçim stratejisi gözüyle bakıyor.

Tasarıyı "parçala ve yönet" politikası olarak niteleyen CHP'li Prof Dr Gaye Usluer, "Yangından mal kaçırır gibi önümüze koyuldu. Yapılan değişiklikler ve ekler komisyon toplantısının olduğu gün tesadüfen öğrendiğimiz değişiklikler oldu" diyor.

@Avturkmen tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Seçim yatırımı.Üniversiteyi kurma kararı veren siyasi iradeye sormak lazım.Kadro var mı?Bina var mı?Gerekli altyapı hazır mı?Bu sorulara cevap hayırsa ne demeye üniversite kurma kanunu çıkarırsın?Bu kadar üniversite bitiren işsizlere çözüm bulmadan yeni işsizler ordusu yarattın. — Elif Doğan TÜRKMEN (@Avturkmen) 25 Nisan 2018

HDP, iktidarı 'tarihsel süreçte büyük zorluklarla elde edilen bütünü, bir seçim yatırımı için bölmekle' suçluyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ise, tasarının bilimsel gelişmeye bir faydası olmayacağını şu sözlerle savunuyor:

@umitozdag tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1) AKP iktidarı yine neyi amaçladığı beli olmayan bir kanun tasarısını meclise sundu. Bu tasarı sadece üniversitelerin eğitim kalitesini düşürerek yeni işsizler mezun etmeye neden olmaktan ileri gitmeyecektir.https://t.co/pYSC8565BO — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 21 Nisan 2018

@umitozdag tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin 2) Yıllarca büyük bir gururla eğitim verdiğim Gazi Üniversitesi ve Türkiye’yi aydınlatan köklü eğitim kurumlarımız, AKP’nin Cumhuriyet ve 21. Yüzyıl değerleriyle hesaplaşmasının kurbanı edilmek isteniyor. Gençlerimizin geleceğini daha fazla karartmanıza izin vermeyeceğiz. — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 21 Nisan 2018

Eğitim uzmanları arasında, düzenlemenin kontenjan çokluğuna çözüm olacağını savunanlar da var, eğitimin kalitesine yarar sağlamayacağını düşünenler de.

@astronomTurk tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Hücrenin bölünerek çoğalıp bir vücut oluşturması gibi bölünen fakülte gelişip üniversite mi olacak? Üniversiteleri bölmenin ülkemiz bilimine katkısı nedir? Mevcut sorunları çözmeye odaklansak daha iyi olmaz mı? (Örn. Temel bilimler kan ağlıyor!) — Dr. Selçuk Topal (@astronomTurk) 26 Nisan 2018

@AbbasGucluTR tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Fransızlar, ilk 500’e giren üniversite sayısını ve bilimsel verimliliği artırmak için aynı kenteki üniversiteleri birleştirirken, biz parçalıyoruz!İstanbul Üniversitesi’nin artık ilk 500’e girmesi mümkün değil! Yapılmak istenen bu mu? Hem de tam seçim öncesi? — Abbas Güçlü (@AbbasGucluTR) 25 Nisan 2018

Tasarıya karşı çıkan Eğitim Sen, AKP'yi "kendi iktidarını mutlaklaştırmak" için köklü üniversitelerin tarihine ve akademik geleneklerine "saldırı bayrağı" açmakla suçladı.

Buna karşın Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, tasarıyı şu sözlerle savundu:

"100 bin öğrenci ile üniversite yönetilemez. Dünyadaki örnekleri de incelediğimizde, üniversitelerin yönetilmesinde ideal öğrenci sayısının 20-25 bin olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerimiz, dinamik olmak, dünya ile yarışa girip iyi yerlere ulaşmak ve iyi öğrenci yetiştirmek istiyorlarsa tabii ki küçülmeleri gerekir."