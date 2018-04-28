Abdullah Gül'den 'adaylık' açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle ilgili başlayan hareketlilik tamamen dışımda gelişmiştir. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Böyle geniş bir arzunun olmadığı gözükmüştür" dedi.

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