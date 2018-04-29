Erdoğan'dan İYİ Parti'ye geçen CHP'lilere: İradenizi nasıl bu kadar ucuza sattınız?

Telif hakkı @tcbestepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi İstanbul'da konuştu. Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini "iradelerini ucuza satmakla" suçladı.

AKP Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Size Bay Kemal (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) talimat verdi diye bunu yerine getirirseniz, bu şahsiyetsizliktir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan muhalefetin iffikat arayışlarına şu sözlerle yüklendi:

"Ahlakı, ilkesi olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete faydası olur. Rüzgar gülü gibi esintiye göre yön değiştiren, eğilip bükülen bir siyasi anlayış popülizmin bataklığında debelenmeye mahkumdur."

Erdoğan'ın bu sözleri, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mesaj olarak da yorumlandı. Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Gül'ün ismini vermesiyle tartışmaya açılan iddialara "geniş bir mütabakat ortaya çıkmadığını" söyleyerek noktayı koymuştu.

Telif hakkı DHA

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

Pazar günü Gençlik Kolları Kongresi öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığına aday olması çağrısında bulundu.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Ay'dan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Kemal bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak 'Ben de varım.' demektir, 'Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim.' demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun?"

AKP ve MHP'nin "erken seçim" kararının ardından CHP 15 milletvekilini İYİ Parti'ye "ödünç" vererek iktidar kanadına karşı ilk "ters köşe" çıkışını yapmıştı. İYİ Parti, CHP'nin bu beklenmedik hamlesinin hemen ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçim vizesi almayı başardı.

Erdoğan, vekillerini "ihraç" etmekle suçladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "diktatör" olarak nitelemişti.

Kılıçdaroğlu "15 milletvekiline 'gidin kumpası bozun' dedik. Recep Bey, sen demokrasiyi bilmezsin" sözleriyle Erdoğan'a yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu: Bu yetkilere rağmen iktidar neden seçim istiyor?

Pazar günü Marmaris'te yerel gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu'nun erken seçime ilişkin öne çıkan ifadeleri ise şöyleydi:

"Bir siyasi iktidar düşünün, çoğunluğu var, istediği kanunu çıkarabilir. Yargıya, bürokrasiye egemen. Verdiği bir talimat dakikalar üzerinde yerine getiriliyor. Medya üzerinde egemen. Parlamentoda egemenliğine karşın KHK yetkisi var. Bütün bu yetkilere sahip olan iktidar neden seçim istiyor? Yönetemiyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü seçim mitinglerine İzmir'den başlamıştı. Erdoğan, önümüzdeki günlerde de Özbekistan ve Güney Kore'de temaslarda bulunacak.