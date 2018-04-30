15 Temmuz'da kamyonlu fotoğrafıyla bilinen Şerife Boz tartışması: 'Dolandırıcı' mı, 'kahraman' mı?

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili adaylığı başvurusu yapan Şerife Boz'la ilgili sosyal medyada yoğun tartışmalar yaşanıyor.

Bazı kullanıcılar, Boz'un "dolandırıcı" olduğunu iddia ederken, bazıları ise darbeye karşı çıkmak için sokağa dökülen bir kişi hakkında yapılan ithamların haksız olduğu görüşünde.

Türkiye kamuoyu, Boz'un adını ilk kez 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından duydu.

Boz, darbe girişiminin ardından bir hafriyat kamyonunun sürücü koltuğunda çekilen fotoğrafıyla gündeme geldi ve bazı kesimler tarafından "simge isimlerden" biri olarak kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminden birkaç gün sonra toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada bu fotoğrafın kendisini ağlattığını söylemişti:

"Bir fotoğraf gördüm, çok etkiledi beni. Çarşaflı bir hanımefendi bir kamyonun direksiyonunda; yanında da başı açık, modern giyimli bir kadın muavin koltuğunda oturuyor. Kamyonun arkasında da hınca hınç insan... Meydana süratle gidiyorlar. İşte Türkiye'yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf gözlerimden damlaların düşmesine sebep olan fotoğraftır. Ayrımız gayrımız yok, biz birlikte Türkiye'yiz."

BBC'ye 'vatan sevgisi' demişti

Bu sözlerden kısa bir süre sonra da Yıldırım'ın bahsettiği fotoğraftaki kişinin Şerife Boz olduğu ortaya çıktı.

Boz, darbeden kısa bir süre sonra BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta, kendisini o gece sokağa çıkartanın "vatan sevgisi" olduğunu söyledi ve şunları aktardı:

"Darbeye dur demek için, vatanımız, milletimiz, toprağımız için, yani darbeye dur demek için geldik. Gençlerimizin, çocuklarmın geleceği için... Çok korktum ama bir daha olsa, bir daha giderim. Her zaman da hazırız. O darbeyi yapanlara gösterdik, Türk kadınları kendiyle gurur duymalı."

Boz, Başbakan Yıldırım başta olmak üzere zaman zaman bazı hükümet yetkilileri ile de bir araya geldi.

Ancak son günlerde Boz'un adının tekrar gündeme gelmesi beraberinde bir dizi sert tartışmayı da getirdi.

Boz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na giderek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

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Görev tanımı '15 Temmuz kahramanı'

İddialara göre, Boz, başvuru formunda görev kısmına "15 Temmuz kahramanı" yazdı.

Boz'un adaylık başvurusu, 15 Temmuz'da yakınlarını kaybeden bazı ailelerin sert tepkisiyle karşılaştı.

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Çengelköy Karakolu yakınlarında açılan ateş sonucunda hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Düzmece bir gazilikle milleti aldatıp her yerden para yardımı alan ve rezilliklere doymak bilmeyen bu dolandırıcıya şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" dedi.

Cambaz Facebook sayfasında Boz'un yüklü miktarda para yardımı aldığını iddia etti.

15 Temmuz'da Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Rukiye Cuma Dağ'ın oğlu da Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Ahmet Yavuz Dağ, "15 Temmuz'un gerçek mağdurları eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan… Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım" dedi.

Boz ise hakkındaki tüm iddiaları yalanladı ve kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

Boz, "Benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatan sevdamdan başka düşüncem yok. Simge isim olmamı kıskanıyorlar" dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da basını suçladı.

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Özellikle 15 Temmuz'la ilgili doğru olmayan haberler yapıldığnı savunan bazı kullanıcılar, Boz'la ilgili tartışmaların sorumlusunun da medya olduğunu öne sürdü.

Boz'un kamyonlu fotoğrafını çeken Saliha Sultan da Twitter hesabı üzerinden attığı mesajlarla bu karenin öyküsünü anlattı.

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Sultan, o dönemde Anadolu Ajansı'nda çalıştığını belirterek, fotoğrafı 16 Temmuz gecesi Taksim Meydanı'nda çektiğini söyledi ve şunları aktardı:

"Dün gece huzursuzluktan sabaha kadar gözüme uyku girmedi açık söyleyeyim. Suçlamaları okudum vs. Fakat detaylara baktığımda Şerife Boz'un röplerinde, konuşmalarında ilk gece köprüde olduğunu belirttiğini görünce ben de utandım... Sonrasında basının, sosyal medya kullanıcılarının vs.lerin el birliğiyle bu olayı başka başka boyutlara taşıdığı ortada. Büyük olayların ardından sorgulamalar vs olur elbette. Doğal süreçler. Ama ilk gece köprüde olduğunu açıkça beyan eden birine de zalimlik etmeyelim derim."