BBC, en yüksek maaşlı çalışanlarının listesini açıkladı: Yalnızca üçte biri kadın

Telif hakkı Getty Images Image caption En fazla maaş alan BBC çalışanı ve Top Gear programı sunucusu Chris Evans

BBC, İngiliz hükümetinin direktifi sonrası en yüksek maaşlı çalışanlarının listesini açıkladı. Maaşı en yüksek BBC çalışanı, yıllık brüt geliri 2 milyon 200 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) olan Top Gear programının sunucusu Chris Evans. Listedekilerin ise yalnızca üçte biri kadın.

İngiltere Başbakanı Theresa May, seçim öncesi maaşı kendisininkinden fazla olan BBC çalışanlarının maaşların açıklama sözü vermişti.

Theresa May'in yıllık brüt maaşı yaklaşık 150 bin sterlin.

Maaşı en yüksek BBC çalışanları listesinde ise Chris Evans'ı 1,7 milyon sterlin ile eski ünlü futbolcu ve televizyon sunucusu Gary Lineker izliyor. BBC'de "Match of the Day" programını sunan Lineker; kariyeri boyunca Leicester, Everton, Barcelona ve Tottenham forması giymişti.

BBC, Evans ve Lineker dışında senelik yılda brüt 1 milyon sterlinden fazla maaş alan çalışan olmadığını açıkladı.

Image caption Gary Lineker geçen yıl "Leicester şampiyon olursa programı iç çamaşırımla sunarım" demiş ve sözünü yerine getirmişti

Kurumda senelik 150 bin sterlinden fazla maaş alan 96 çalışan bulunurken bunların yalnızca üçte biri kadın.

BBC: Üst düzey çalışanların maaşlarını azalttık

BBC Genel Müdürü Tony Hall, üst düzey çalışanlarının maaşları geçen yıla göre yüzde 10, 5 yıl önceye göre ise yüzde 25'ten fazla azaltıldığını açıkladı.

Kurumun kıdemli yöneticilere verdiği maaş senelik 42,2 milyon sterlin olarak açıklandı. Bu rakam 2009'da 78,5 milyondu.

BBC, İngiltere'de televizyon ya da internetten yayınlarını izleyenlerden topladığı ruhsat ücretiyle (yılda 3,7 milyar sterlin) finanse ediliyor.

Söz konusu ücret bu sene, 2010 yılından sonra ilk kez yılda 145,5 sterlinden 147 sterline yükseltilmişti.