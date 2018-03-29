Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

DHA

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.

Polis hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i şirketin İstanbul-Mecidiyeköy'deki merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi.