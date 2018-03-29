Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklaması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" soruşturması kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahipleri gözaltına alındı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklaması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, geçen salı günü partisinin grup toplantısında "Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim" demişti.
'Çiftlik Bank benzeri' oluşumda gözaltılar
Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.
Polis hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i şirketin İstanbul-Mecidiyeköy'deki merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi.
"FETÖ" soruşturmasında 70 muvazzaf askere gözaltı kararı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" soruşturması kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 47'sinin subay, 23'ünün astsubay olduğu öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 şüpheliden 30'u yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türkiye ekonomisi 2017'de 7,4 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı.
2017'nin son çeyreğindeki büyüme hızı ise %7,3 olarak gerçekleşti.
2017 yılında kişi başına düşen milli gelir ise GSYH cari fiyatlarla 10 bin 597 dolar olarak hesaplandı.
2017'de İç talepteki büyüme yüzde 6,1 olurken, kamu harcamaları yüzde 5,0, sermaye yatırımları ise yüzde 7,3 büyüdü.
Dış ticaret dengesi de 2017'de büyümeye olumlu katkı sağladı. İhracat büyümesi yüzde 12'ye ulaşırken, ithalattaki artış yüzde 10,3'te kaldı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklaması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, geçen salı günü partisinin grup toplantısında "Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı.. Versin mahkemeye ispat edeceğim" demişti.
'Çiftlik Bank benzeri' oluşumda gözaltılar
Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen ‘Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yapılan operasyonlarda şirket sahibi ve babası gözaltına alındı.
Polis hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden’i şirketin İstanbul-Mecidiyeköy'deki merkezinde, babası Enser Erden’i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisin şirketin merkezinde yaptığı arama da şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi.
"FETÖ" soruşturmasında 70 muvazzaf askere gözaltı kararı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması" soruşturması kapsamında 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 47'sinin subay, 23'ünün astsubay olduğu öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 şüpheliden 30'u yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 40 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Türkiye ekonomisi 2017'de 7,4 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'de milli gelir büyümesinin %7,4 olduğunu açıkladı.
2017'nin son çeyreğindeki büyüme hızı ise %7,3 olarak gerçekleşti.
2017 yılında kişi başına düşen milli gelir ise GSYH cari fiyatlarla 10 bin 597 dolar olarak hesaplandı.
2017'de İç talepteki büyüme yüzde 6,1 olurken, kamu harcamaları yüzde 5,0, sermaye yatırımları ise yüzde 7,3 büyüdü.
Dış ticaret dengesi de 2017'de büyümeye olumlu katkı sağladı. İhracat büyümesi yüzde 12'ye ulaşırken, ithalattaki artış yüzde 10,3'te kaldı.