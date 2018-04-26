Derbi soruşturması kapsamındaki şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi - Türkiye'de bugün

DHA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen kişinin de bulunduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanması ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Doğan Haber Ajansı, çıkan olaylar sonrası "örgüt şüphesi" ile başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişinin daha emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Kupa derbisinden çıkan olaylar siyasetin de gündemine yerleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti" demişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile 57. dakikada tatil edilen maçın, kaldığı yerden devam edilmesine karar verdi. Maç, 3 Mayıs Perşembe günü 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanacak.