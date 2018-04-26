Derbi soruşturması kapsamındaki şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi - Türkiye'de bugün
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Özet
- Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan karşılaşma ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevkedildi.
Canlı anlatım
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Haydarpaşa Garı'nın kule restorasyonu tamamlandı
İstanbul'un simgelerinden Haydarpaşa Garı'nda çıkan yangın sonrası başlatılan restorasyonda tarihi binanın iki kulesindeki çalışmalar tamamlandı.
28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangın sonrası 2016 yılında başlayan restorasyonun geldiği son aşamayı Doğan Haber Ajansı görüntüledi.
Restorasyon sırasında binanın çatıdan bodrum kata kadar bütün bölümleri elden geçiriliyor.
Binada hasar gören vitray camların da aslına uygun olarak yenileceği açıklandı.
Derbi soruşturması kapsamında 25 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen kişinin de bulunduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanması ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Doğan Haber Ajansı, çıkan olaylar sonrası "örgüt şüphesi" ile başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişinin daha emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. Kupa derbisinden çıkan olaylar siyasetin de gündemine yerleşmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu futbol terörürün ötesinde bir kumpas da var. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti" demişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile 57. dakikada tatil edilen maçın, kaldığı yerden devam edilmesine karar verdi. Maç, 3 Mayıs Perşembe günü 57. dakikadan itibaren seyircisiz oynanacak.
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