Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Merkezdeki "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron, ikinci turda yüzde 64,16 oyla Fransa Cumhurbaşkanı seçildi
39 yaşındaki Emmanuel Macron, Fransa'nın tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak
Louvre Müzesi önünde destekçilerine seslenen Macron, "Açık çek almadığımın farkındayım. Cumhuriyeti koruyacağım" dedi
Seçimi kaybeden Marine Le Pen ise lideri olduğu Ulusal Cephe'nin artık Fransa'da ana muhalefet rolü üstleneceğini söyledi
Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Euro, Amerikan Doları'na karşı değer kazandı ve son 7 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Asya piyasalarında Euro/Dolar paritesi 1.10'a yükseldi
Canlı anlatım
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Macron: Açık çek almadığımın bilincindeyim, cumhuriyeti koruyacağım
Macron, Louvre'da destekçilerine zafer konuşması yaptı
Cesaretle savaştınız ve bu gece siz kazandınız. Aylardır yaptıklarımızın hiçbir benzeri bulunamaz. Herkes bize imkansızın peşinde olduğumuzu söyledi. Aldığınız riskler için, güveniniz ve verdiğiniz sorumluluklar için çok teşekkür ederim. Güveninizi boşa çıkarmamaya çalışacağım. Bu gece ayrıca bana Cumhuriyet'i korumak için oy veren tüm seçmenlere sesleniyorum: Açık çek almadığımın bilincindeyim, Cumhuriyet'i korumak için her şeyi yapacağım."
Le Pen'e oy verenlere de sesleniyorum: Bugün öfkenizi dile getirdiniz, buna saygı duyuyorum. Ve önümüzdeki beş yıl boyunca bir daha aşırı sağa oy vermemeniz için her şeyi yapacağım."
Bu gece Louvre'da olan herkese sesleniyorum: Bütün Avrupa'nın ve dünyanın gözü bizde. Bizden aydınlanmanın değerlerini ve özgürlüğü korumamızı bekliyorlar. Sorumluluğumuz çok büyük. İnsanlarımızın ve ülkemizin birliğini istiyorum. Size hizmet edeceğim."
Fransa İçişleri Bakanlığı: Macron'un oy oranı yüzde 64,16
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Emmanuel Macron cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 64,16 oyla kazandı.
Fransa seçimleri I Macron destekçileri: 'Ülkeye değişim getireceğiz'
Macron'u destekleyen Fransızlar, Paris'te Louvre seçim zaferini kutladı.
Melenchon: Macron Fransa'nın sosyal sistemine savaş açmak istiyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen sol sosyalist Jean-Luc Melenchon, Macron'un uygulamayı planladığı sosyal politikaları eleştirdi.
Melenchon, "Yeni kralvari cumhurbaşkanının programı zaten biliniyor: Fransız sosyal sistemine karşı savaş açmak ve ekolojik sorumsuzluk" dedi.
Melenchon, destekçilerine parlamento seçimleri için Macron'a karşı mücadele etme çağrısı da yaptı.
Macron'a oy verenlerin yüzde 43'ünün amacı Le Pen iktidarını engellemek
Ipsos'un düzenlediği sandık başı anketlerden bazı ilginç rakamlar:
Macron seçmenlerinin yüzde 43'ü, Macron'a oy vermesinin sebebini Le Pen iktidarını engellemek olarak gösteriyor.
Macron'a oy verenlerin sadece yüzde 39'u parlamentoda mutlak çoğunluğu edinmesini istiyor.
Geçersiz oylar ve sandığa gelmeyenler göz önünde bulundurulduğunda seçmenlerin sadece yüzde 44'ünün Macron'a oy verdiği anlaşılıyor.
Bu oran Charles De Gaulle'un cumhurbaşkanı seçildiği 1965'de yüzde 45, François Mitterrand'ın cumhurbaşkanı seçildiği 1981 ve 1988'de sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 44, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2007'de de yüzde 43'tü.
Trump'tan Macron'a tebrik
ABD Başkanı Donald Trump, Macron'u Twitter mesajıyla tebrik etti:
"Fransa’nın yeni
Cumhurbaşkanı olarak seçilen Emmanuel Macron’u tebrik ederim. Birlikte
çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!"
BBC Dünya Servisi Avrupa Editörü Danny Aeberhard, Emmanuel Macron'un seçim zaferi ile ilgili analizinde, Fransa'nın yeni liderinin işinin hiç de kolay olmadığını yazdı:
"39 yaşındaki Emmanuel Macron, Fransa'nın tarihindeki en genç cumhurbaşkanı olacak. Emmanuel Macron ayrıca kökleşmiş bir siyasi tabanı olmadan bu göreve seçilen ilk lider. Macron, siyasi hareketi "En Marche"ı (Yürüyüş) geçen yıl başlatmıştı. Hareketin halen milletvekili yok. Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı önümüzdeki ay yapılacak olan genel seçimlerde bu durumu değiştirmeyi umuyor ve tüm seçim bölgelerinde aday gösterme sözü verdi. Bu adayların yarısı kadın olacak. Ancak Macron daha baştan etkisiz bir cumhurbaşkanı olmamak için genel seçimler sonrası iktidarı, muhtemelen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'yle, paylaşmak zorunda kalabilir. Macron üzerinde vaatlerini yerine getirmesi için büyük bir baskı olacak."
Son dakikaMacron zafer konuşmasını yapıyor
Son dakika
Bana oy veren ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bana duyduğunuz güvene layık olmaya çalışacağım. Ülkemizin birliğini garanti altına alacağım. En zayıfları dahi korumak benim sorumluluğumdur."
Avrupa kıtasındaki insanların ortak kaderini korumak için çalışacağım. Tüm ülkelere dostane bir Fransa’dan selam yolluyorum. Fransa, barışı ve uluslararası işbirliğini desteklemek için çalışmaya devam edecek."
Fransa terörle mücadelede ön saflarda yer alacak. Herhangi bir zayıflığa izin vermeden terörle savaşmaya devam edeceğiz."
Fransa Başbakanı Cazeneuve: Seçmen aşırı sağın kasvetli projesini reddetti
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Emmanuel Macron'u telefonla arayarak seçim zaferi nedeniyle kutladı.
Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve de Fransız seçmenlerin "aşırı sağın kasvetli projesini" reddettiğini ve Avrupa Birliği'nin kalbinde olmayı seçtiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı: Fransa, Avrupalı geleceği seçti
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Twitter'da Fransızca yazdığı mesajda seçimin galibi Emmanuel Macron'u kutladı ve "Fransız seçmen Avrupalı geleceği seçtiği için mutluyum. Birlikte daha güçlü ve adil bir Avrupa" yazdı.
Herzlichen Glückwunsch, @EmmanuelMacron. Ihr Sieg ist ein Sieg für ein starkes geeintes Europa + für die deutsch-französische Freundschaft.
'Fransa tarihinde aşırı sağın aldığı en yüksek oy'
Her ne kadar seçimleri Macron kazansa da aşırı sağın adayı Le Pen'in aldığı oy oranına dikkat çekiliyor.
Guardian gazetesinin Paris büro şefi Angelique Chrisafis Ulusal Cephe'nin yüzde 34.9 ile Fransa tarihindeki en yüksek oy oranını aldığını söylüyor.
ABD'deki Georgia Üniversitesi'nden Profesör Cas Mudde ise "2002 yılında Chirac, Macron'un 2017 yılında olduğundan daha az popülerdi, 2017'de yüzde 6 sandığa gitmedi. Bu radikal sağın normalizasyonudur" dedi.
Fransız televizyonlarının projeksiyonlarına göre Emmanuel Macron'un Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Euro, Amerikan Doları'na karşı değer kazandı ve son 7 ayın en yüksek düzeyine çıktı.
Asya piyasalarında Euro/Dolar paritesi 1.10'a yükseldi.
Euro, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Macron'un ilk sırada yer almasının ardından da dolara karşı yüzde 2 değer kazanmıştı.
Le Pen ve Macron telefonda konuştu
AFP haber ajansına göre Le Pen ve Macron 'kısa ve candan' içinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.
Fransa'nın yeni lideri kim?
Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kimdir? Profilini haberimizde okuyabilirsiniz.
Son dakikaMarine Le Pen Macron'u tebrik etti
Son dakika
Seçimi kaybettiğini kabul eden Marine Le Pen, rakibi Emmanuel Macron'u tebrik ederek "Seçmen düzeni tercih etti" dedi.
Le Pen, seçim kampanyası boyunca Macron'a verilecek oylar eski düzenin devamı anlamına geleceğini söylüyordu.
Seçimi Paris’te takip eden BBC muhabiri Eddy Wax, Parc de la
Villette’te toplanan anarşist grupların iki cumhurbaşkanına da karşı çıktığını
ve ‘Anarşi kazanacak’ diyerek şarkılar söylediklerini ifade ediyor.
Fransa birbirine zıt iki gelecek arasında seçim yapıyor. Her iki seçeneğe de hatrı sayılır ölçüde destek var. Emmanuel Macron’un liberal ekonomi programı, küreselleşme nedeniyle hayatının zorlaştığını düşünenler tarafından benimsenmeyebilir. Marine Le Pen’in Euro Bölgesi’nden hatta belki AB’deb çıkma vaadi ise hem Fransa’yı hem de AB’yi istikrarsızlığa sürükleyebilir."
'Katılım rekor düşük düzeyde olabilir'
Kamuoyu araştırma şirketi Kantar, Fransa tarihindeki seçime katılma oranlarını derledi.
Kuruluş, bugün sandığa gitmemeyi tercih edenlerin oranının %26'nın üzerinde olduğunu söylüyor ve bu oranın 1958'de yürürlüğe giren Beşinci Cumhuriyet'in en yüksek oranı olduğunu ifade ediyor.
BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu, Louvre'daki havayı hatarıyor:
"Emmanuel Macron'un kazanması durumunda zafer konuşması yapmayı planladığı Louvre'da gazetecilerin girişinde çok uzun bir kuyruk oluşmuş. Halkın ve turistlerin girişleri de kalabalık. Louvre çevresinde dans edenler elinde Avrupa Birliği bayrağı taşıyanlar dikkat çekiyor.
"Fransa basınında Macron'un kutlamalar için turistik Louvre'u seçmesi, Macron'un "dünyaya bir mesaj vermek istediği", uluslararası bir aktör olarak Fransa'nın dünyaya açık politikalarını öne çıkarmak istemesi olarak görülüyor."
Macron'un sızan belgelerine soruşturma
Seçim için sandıkların kurulmasına saatler kala Emmanuel Macron’un En Marche! Hareketine ait olduğu belirtilen 9 gigabyte dosya Cuma akşamı internete sızdırılmıştı.
AFP haber ajansına göre Fransa'da savcılar olası bir 'dolandırıcılık' ve 'gizli yazışmaların sızdırılması' suçlamalarına yönelik soruşturma başlattı.
Le Pen'i destekleyen bölgelerde 'katılım daha yüksek'
Kamuoyu araştırma
şirketi Ipsos’tan Mathieu Gallard, Marine Le Pen’in ilk turda yüksek oranda oy
aldığı bölgelerde seçime katılım oranının daha yüksek olduğunu söylüyor.
Gallard, “Bu tablo, ‘katılımın düşük olması Le Pen’in işine gelir’ tezini destekler
nitelikte” diyor.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Macron: Açık çek almadığımın bilincindeyim, cumhuriyeti koruyacağım
Macron, Louvre'da destekçilerine zafer konuşması yaptı
Fransa İçişleri Bakanlığı: Macron'un oy oranı yüzde 64,16
Fransa İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Emmanuel Macron cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 64,16 oyla kazandı.
Fransa seçimleri I Macron destekçileri: 'Ülkeye değişim getireceğiz'
Macron'u destekleyen Fransızlar, Paris'te Louvre seçim zaferini kutladı.
Melenchon: Macron Fransa'nın sosyal sistemine savaş açmak istiyor
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen sol sosyalist Jean-Luc Melenchon, Macron'un uygulamayı planladığı sosyal politikaları eleştirdi.
Melenchon, "Yeni kralvari cumhurbaşkanının programı zaten biliniyor: Fransız sosyal sistemine karşı savaş açmak ve ekolojik sorumsuzluk" dedi.
Melenchon, destekçilerine parlamento seçimleri için Macron'a karşı mücadele etme çağrısı da yaptı.
Macron'a oy verenlerin yüzde 43'ünün amacı Le Pen iktidarını engellemek
Ipsos'un düzenlediği sandık başı anketlerden bazı ilginç rakamlar:
Macron seçmenlerinin yüzde 43'ü, Macron'a oy vermesinin sebebini Le Pen iktidarını engellemek olarak gösteriyor.
Macron'a oy verenlerin sadece yüzde 39'u parlamentoda mutlak çoğunluğu edinmesini istiyor.
Geçersiz oylar ve sandığa gelmeyenler göz önünde bulundurulduğunda seçmenlerin sadece yüzde 44'ünün Macron'a oy verdiği anlaşılıyor.
Bu oran Charles De Gaulle'un cumhurbaşkanı seçildiği 1965'de yüzde 45, François Mitterrand'ın cumhurbaşkanı seçildiği 1981 ve 1988'de sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 44, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanı seçildiği 2007'de de yüzde 43'tü.
Trump'tan Macron'a tebrik
ABD Başkanı Donald Trump, Macron'u Twitter mesajıyla tebrik etti:
"Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Emmanuel Macron’u tebrik ederim. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum!"
Faşizm ve kapitalizm karşıtı protestoculara gaz
BBC'nin Avrupa prodüktörü Piers Scholfield Twitter'dan paylaştığı görüntülerde faşizm ve kapitalizm karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gaz kullanıldığını belirtti.
Scholfield, "Polisin burada şakası yok. Protestocuları üç taraftan engelliyor. Çok fazla göz yaşartıcı gaz var. Polis yüzlerce protestocunun ve birkaç barın bulunduğu küçük bir alana yığıldı" dedi.
Le Pen: Macron'un seçilmesini sağlayan siyasi gruplar itibarsızlaşmıştır
Seçimi kaybeden Marine Le Pen, seçim sonrası konuşmasında Emmanuel Macron'un kazanmasını sağlayan siyasi grupların inanılır bir muhalefet yapma hakkını kaybettiğini söyledi.
'Macron iktidarı paylaşmak zorunda kalabilir'
BBC Dünya Servisi Avrupa Editörü Danny Aeberhard, Emmanuel Macron'un seçim zaferi ile ilgili analizinde, Fransa'nın yeni liderinin işinin hiç de kolay olmadığını yazdı:
Son dakikaMacron zafer konuşmasını yapıyor
Fransa Başbakanı Cazeneuve: Seçmen aşırı sağın kasvetli projesini reddetti
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Emmanuel Macron'u telefonla arayarak seçim zaferi nedeniyle kutladı.
Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve de Fransız seçmenlerin "aşırı sağın kasvetli projesini" reddettiğini ve Avrupa Birliği'nin kalbinde olmayı seçtiğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı: Fransa, Avrupalı geleceği seçti
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Twitter'da Fransızca yazdığı mesajda seçimin galibi Emmanuel Macron'u kutladı ve "Fransız seçmen Avrupalı geleceği seçtiği için mutluyum. Birlikte daha güçlü ve adil bir Avrupa" yazdı.
Juncker haftaiçi İtalya'da katıldığı bir konferansta Fransızca yaptığı konuşmada "İngilizce Avrupa'daki önemini kaybediyor" demişti.
Financial Times: Fransa'nın en prestijli okulu Macron'u iki kez reddetmişti
İngiliz Financial Times gazetesi Emmanuel Macron'u, "Fransız siyasetine düşen meteor" olarak nitelendirdi.
Financial Times'a göre Macron geçen yıl kendi siyasi hareketini başlatarak "büyük bir kumar" oynadı ama sonuçta kazandı.
Gazete ayrıca, Fransa'nın en prestijli yüksek öğrenim kurumu Ecole Normale Supérieure'ün (Yüksek Öğrenim Okulu) Macron'u iki kez reddettiğini yazdı.
'Macron'un kazanması Fransa'daki Müslümanlara umut verdi'
Fransa’nın en büyük camisi olan Paris Büyük Camii’nden yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada “Macron’un seçimi kazanması Fransa’daki Müslümanlara umut verdi” dendi.
Merkel'den Macron'a tebrik
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Emmanuel Macron'u seçim zaferi nedeniyle kutladı.
Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabına Fransızca ve Almanca şunları yazdı:
"Tebrikler @EmmanuelMacron. Zaferiniz, güçlü ve birleşik bir Avrupa ile Fransız-Alman dostluğu için de bir zafer.
'Fransa tarihinde aşırı sağın aldığı en yüksek oy'
Her ne kadar seçimleri Macron kazansa da aşırı sağın adayı Le Pen'in aldığı oy oranına dikkat çekiliyor.
Guardian gazetesinin Paris büro şefi Angelique Chrisafis Ulusal Cephe'nin yüzde 34.9 ile Fransa tarihindeki en yüksek oy oranını aldığını söylüyor.
ABD'deki Georgia Üniversitesi'nden Profesör Cas Mudde ise "2002 yılında Chirac, Macron'un 2017 yılında olduğundan daha az popülerdi, 2017'de yüzde 6 sandığa gitmedi. Bu radikal sağın normalizasyonudur" dedi.
Emmanuel Macron AFP'ye konuştu:
Macron'un konuşma yapacağı Louvre'un önünde sevinç ve kutlama
Euro son 7 ayın en yükseğinde
Fransız televizyonlarının projeksiyonlarına göre Emmanuel Macron'un Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Euro, Amerikan Doları'na karşı değer kazandı ve son 7 ayın en yüksek düzeyine çıktı.
Asya piyasalarında Euro/Dolar paritesi 1.10'a yükseldi.
Euro, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Macron'un ilk sırada yer almasının ardından da dolara karşı yüzde 2 değer kazanmıştı.
Le Pen ve Macron telefonda konuştu
AFP haber ajansına göre Le Pen ve Macron 'kısa ve candan' içinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.
Fransa'nın yeni lideri kim?
Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kimdir? Profilini haberimizde okuyabilirsiniz.
Son dakikaMarine Le Pen Macron'u tebrik etti
Seçimi kaybettiğini kabul eden Marine Le Pen, rakibi Emmanuel Macron'u tebrik ederek "Seçmen düzeni tercih etti" dedi.
Le Pen, seçim kampanyası boyunca Macron'a verilecek oylar eski düzenin devamı anlamına geleceğini söylüyordu.
BBC Türkçe Paris'ten canlı yayında
İlk tahminlere göre Macron açık ara önde
Kaynak: Kantar/Ipsos
Fransız fotoğrafçı Le Pen'in etkinliğinden atıldı
Fransız fotoğrafçı Yann Castanier'in Le Pen'in Vincennes'de düzenlenen etkinliğinden henüz bilinmeyen bir sebeple atıldığı kaydedildi.
Son dakikaFransa'da bütün sandıklar kapandı
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için bütün sandıklar yerel saat 20:00 itibariyle kapatıldı.
Oy sayımına geçilecek.
'Boris Diaw'a oy veriyorum'
Fransa seçimlerinin klasiklerinden biri de seçmenlerin evlerinde kendi cumhurbaşkanı adayları için hazırladıkları oy kartonetleriyle seçim kabininde fotoğraf çekmesi.
Twitter'dan bir kullanıcı NBA'in Fransız yıldızlarından Utah Jazz oyuncusu Boris Diaw'a oy verdiğini paylaşmış.
Fransız seçmen, "Ciddi olalım, daha iyi bir başkan olamaz" yorumunda bulunuyor.
Marine Le Pen kampanya merkezinde
Cumhurbaşkanı adaylarından Marine Le Pen sonuçları takip edeceği Paris'teki kampanya merkezine geldi.
Sandık kurulu üyesi gençte 'Frank Underwood' tişörtü
Oy verme işlemi devam ederken Fransız seçmenler sandık başından eğlenceli kareler geçiyor.
Bir Twitter kullanıcısının "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi seçim tişörtü" tespitiyle paylaştığı bu fotoğrafta sandık kurulu üyesi gencin 'Underwood 2016' tişörtü görülüyor.
Netflix'in çok izlenen dizisi House of Cards'ta ABD'nin başkan adayı Frank Underwood, seçimlere hazırlanırken her türlü entrikaya karışıyordu.
Macron ve Le Pen karşıtları: 'Anarşi kazanacak'
Seçimi Paris’te takip eden BBC muhabiri Eddy Wax, Parc de la Villette’te toplanan anarşist grupların iki cumhurbaşkanına da karşı çıktığını ve ‘Anarşi kazanacak’ diyerek şarkılar söylediklerini ifade ediyor.
Çoğu yerde sandıklar kapandı
Fransa'nın çoğu şehrinde yerel saat ile 19:00'da sandıklar kapandı. Büyük şehirlerde ise bir saat daha yerel saat ile 20:00'e kadar sandıklar açık kalacak.
'Biz Avrupalılar ayrı değil, biriz'
Ulusal Cephe'den BuzzFeed ve Politico'ya izin yok
Paris'in doğusunda yer alan Bois de Vincennes'de düzenlenecek Ulusal Cephe'nin etkinliğine bir dizi online ve genel olarak sol eğilimli medya organizasyonun katılımına izin verilmedi.
Ulusal Cephe'den izin alamayan kurumlar arasında BuzzFeed, Politico, Rue89, Mediapart ve Les Jours yer alıyor.
Sol eğilimli Fransız gazetesi Libération ise bu kurumlara destek amacıyla etkinliği boykot edeceğini açıkladı.
Libération'dan sonra Le Monde da etkinliği boykot edeceğini Twitter'dan duyurdu.
Uzun yıllar Ulusal Cephe liderliği yapan Marine Le Pen, ilk tur seçimlerinin ardından partiden ayrıldığını açıklamıştı.
İki zıt aday arasında seçim
Seçimi Paris'te takip eden BBC'den Lucy Williamson:
'Katılım rekor düşük düzeyde olabilir'
Kamuoyu araştırma şirketi Kantar, Fransa tarihindeki seçime katılma oranlarını derledi.
Kuruluş, bugün sandığa gitmemeyi tercih edenlerin oranının %26'nın üzerinde olduğunu söylüyor ve bu oranın 1958'de yürürlüğe giren Beşinci Cumhuriyet'in en yüksek oranı olduğunu ifade ediyor.
Louvre'da Macron destekçilerinin umutlu bekleyişi
BBC Türkçe'den Çağıl Kasapoğlu, Louvre'daki havayı hatarıyor:
"Emmanuel Macron'un kazanması durumunda zafer konuşması yapmayı planladığı Louvre'da gazetecilerin girişinde çok uzun bir kuyruk oluşmuş. Halkın ve turistlerin girişleri de kalabalık. Louvre çevresinde dans edenler elinde Avrupa Birliği bayrağı taşıyanlar dikkat çekiyor.
"Fransa basınında Macron'un kutlamalar için turistik Louvre'u seçmesi, Macron'un "dünyaya bir mesaj vermek istediği", uluslararası bir aktör olarak Fransa'nın dünyaya açık politikalarını öne çıkarmak istemesi olarak görülüyor."
Macron'un sızan belgelerine soruşturma
Seçim için sandıkların kurulmasına saatler kala Emmanuel Macron’un En Marche! Hareketine ait olduğu belirtilen 9 gigabyte dosya Cuma akşamı internete sızdırılmıştı.
AFP haber ajansına göre Fransa'da savcılar olası bir 'dolandırıcılık' ve 'gizli yazışmaların sızdırılması' suçlamalarına yönelik soruşturma başlattı.
Le Pen'i destekleyen bölgelerde 'katılım daha yüksek'
Kamuoyu araştırma şirketi Ipsos’tan Mathieu Gallard, Marine Le Pen’in ilk turda yüksek oranda oy aldığı bölgelerde seçime katılım oranının daha yüksek olduğunu söylüyor. Gallard, “Bu tablo, ‘katılımın düşük olması Le Pen’in işine gelir’ tezini destekler nitelikte” diyor.
İlk turda hangi aday nerede daha çok oy aldı?
Macron'un sızan belgelerinde neler var?
Seçim için sandıkların kurulmasına saatler kala Emmanuel Macron’un En Marche! Hareketine ait olduğu belirtilen 9 gigabyte dosya, internete sızdırılmıştı.
Dosyalar arasında kampanya ile ilgili yazışmalardan hazırlanan bütçelere kadar çok sayıda belge vardı.
Ancak internete yüklenen dosyaların içinde hem gerçek belgelerin hem de sahte dokümanların olduğu iddia ediliyor.
Seçimi Paris’te takip eden BBC muhabiri Hugh Schofield, En March! Sızıntısının seçmen davranışı üzerinde pek bir etkisi olmadığını söylüyor.
Dosyalar Cuma akşamı, seçim yasakları yürürlüğe girmeden sadece birkaç saat önce internete sızmıştı.
TSİ 21.00’da sandıkların kapanmasına kadar da sızan belgelerle ilgili hiçbir Fransız yayın kuruluşu haber yapamayacak.
Fransa’nın seçim konseyi, aksi davranışların cezai yaptırım gerektireceği konusunda uyarılarda bulunuyor.