Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Cesaretle savaştınız ve bu gece siz kazandınız. Aylardır yaptıklarımızın hiçbir benzeri bulunamaz. Herkes bize imkansızın peşinde olduğumuzu söyledi. Aldığınız riskler için, güveniniz ve verdiğiniz sorumluluklar için çok teşekkür ederim. Güveninizi boşa çıkarmamaya çalışacağım. Bu gece ayrıca bana Cumhuriyet'i korumak için oy veren tüm seçmenlere sesleniyorum: Açık çek almadığımın bilincindeyim, Cumhuriyet'i korumak için her şeyi yapacağım."