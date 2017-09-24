Almanya'da sandık çıkış anketi: Merkel'in partisi ilk sırada, AfD'nin oy oranı yüzde 13,5

Alman Devlet Televizyonu ARD'nin seçim sonrası sandık çıkış anketine göre Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik yüzde 32,5 oyla ilk sırada
İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise büyük bir çıkış yaparak yüzde 13,5 oy aldı ve ilk kez Federal Meclis'e girdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel bu sonuçlara göre istediği gibi Hür Demokrat Parti'yle koalisyon kuramıyor
Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'ni genel başkan yardımcısı Manuela Schwesig ağır bir yenilgi aldıklarını kabul etti, muhalefete geçeceklerini açıkladı
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Almanya'da 6 parti Federal Meclis'e (Bundestag) girecek
Canlı anlatım
time_stated_uk
Merkel seçimden 'yaralı' çıktı
Angela Merkel, Almanya'da bugünkü genel seçim sonrası 4’üncü kez Almanya Başbakanı olarak, eski başbakanlar Helmut Kohl ve Konrad Adenauer ile birlikte Avrupa’da en uzun süre
iktidarda kalan liderler arasına ismini yazdırdı.
Ancak Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik 2013 seçimine kıyasla yüzde 9 oy kaybetti. Oy oranı yüzde 41,5'tan yüzde 32,5'a geriledi.
Merkel yeniden Federal Meclis'e giren Hür Demokrat Parti'yle koalisyon kurmak istiyordu.
Ancak mevcut parlamento aritmetiğinde bu mümkün değil ve Sosyalk Demokratlar artık muhalefete geçmek istiyor.
Merkel bu durumda Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi ile birlikte üçlü bir koalisyon hükümeti kurmaya yönelecek gibi görünüyor.
Almanya Federal Cumhuriyeti, temsili demokrasisi olan
bir cumhuriyet. 4 yılda bir milletvekillerinin seçildiği genel seçimler yapılıyor.
Yeni milletvekilleri seçildikten sonra, en fazla oyu
alan parti hükümet kurma çalışmalarına başlıyor.
Almanya'da hükümeti tek başına kurabilmek için, bir
partinin tüm diğer partilerin toplam oy oranından fazla oy almış olması
gerekiyor. Bu nedenle Almanya bir koalisyonlar ülkesi.
Koalisyon anlaşması imzalandıktan sonra Meclis'te
yapılan gizli seçim sonucu milletvekillerinin arasından başbakan seçiliyor.
2013 yılında yapılan seçimler sonrası hükümet kurma
görüşmeleri 3 ay sürmüştü. Bu seçimde de benzer bir sürecin yaşanabileceği
öngörülüyor.
18 yaşını dolduran ve Almanya kimliği olan herkes oy
kullanma hakkına sahip. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bugün
yapılan seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 61 milyon 500 bin seçmen
var.
Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin'nin yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya girmesi bekleniyor.
Uzmanlar AfD'nin kamuoyu yoklamalarının gösterdiğinden daha çok oy alabileceğine ve seçimden 3. parti olarak dahi çıkabileceğine dikkat çekiyor.
Bu seçimlerin bir başka önemi de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Almanya'da 6 partinin Federal Meclis'e (Bundestag) girme ihtimali.
CDU, SPD ve AfD dışında Yeşiller, Hür Demokrat Parti ve Sol Parti'nin rahatça Bundestag'a girmesi bekleniyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu kez SPD yerine Hür Demokrat Parti'yle koalisyon hükümeti kurmak istiyor.
Merkel 4. kez başbakan olmak istiyor, rakibi Schulz
Almanya'da bugün yapılan genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08:00'da başladı ve 18.00'de sona erecek.
Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) açık farkla ilk sırada yer alması ve yeniden koalisyonun büyük ortağı olması kesin gibi.
Ancak asıl merak edilen, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) alacağı oy oranı.
Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte Almanya Devlet Televizyonu (ARD) sandık çıkış anketinin sonuçlarını yayımlayacak.
Angela Merkel, seçimden beklenildiği gibi galip çıkar ve yeniden hükümeti kurarsa 4'ncü kez Almanya Başbakanı olacak.
Yaklaşık 61,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da, Merkel'in başbakanlık için rakibi ise aynı zamanda koaliyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Merkel seçimden 'yaralı' çıktı
Angela Merkel, Almanya'da bugünkü genel seçim sonrası 4’üncü kez Almanya Başbakanı olarak, eski başbakanlar Helmut Kohl ve Konrad Adenauer ile birlikte Avrupa’da en uzun süre iktidarda kalan liderler arasına ismini yazdırdı.
Ancak Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik 2013 seçimine kıyasla yüzde 9 oy kaybetti. Oy oranı yüzde 41,5'tan yüzde 32,5'a geriledi.
Merkel yeniden Federal Meclis'e giren Hür Demokrat Parti'yle koalisyon kurmak istiyordu.
Ancak mevcut parlamento aritmetiğinde bu mümkün değil ve Sosyalk Demokratlar artık muhalefete geçmek istiyor.
Merkel bu durumda Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi ile birlikte üçlü bir koalisyon hükümeti kurmaya yönelecek gibi görünüyor.
AfD'den 'Almanya'yı değiştirme' sözü
Almanya için Alternatif (AfD) Partisi lideri Alexander Gauland, ilk sonuçların belli olması sonrası yaptığı açıklamada "Almanya'yı değiştirme" sözü verdi.
Alexander Gauland, Başbakan Angela Merkel'den hesap sormaya devam edeceklerini belirtti.
Aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı AfD yüzde 5 seçim başarını aşarak Federal Meclis'e girmekle kalmadı, ilk sonuçlara göre yüzde 13,5 oy alarak tahmin edilenin de üstünde bir başarı elde etti.
SPD: Ağır bir yenilgi aldık, muhalefete geçiyoruz
Almanya'da sandık çıkış anketine göre oy oranı yüzde 20'de kalan Sosyal Demokrat Parti (SPD), seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.
Koalisyon ortağı SPD, 2. Dünya Savaşı sonrası hiçbir seçimde bu kadar düşük oy almamıştı.
SPD Genel Başkan Yardımcısı Manuela Schwesig de ağır bir yenilgi aldıklarını kabul etti ve sonucun büyük koalisyonun sonu anlamına geldiğini söyledi.
Manuela Schwesig muhalefete geçeceklerini açıkladı.
Almanya'da sandık çıkış anketi sonuçları:
Koalisyon süreci aylar sürebilir
Almanya Federal Cumhuriyeti, temsili demokrasisi olan bir cumhuriyet. 4 yılda bir milletvekillerinin seçildiği genel seçimler yapılıyor.
Yeni milletvekilleri seçildikten sonra, en fazla oyu alan parti hükümet kurma çalışmalarına başlıyor.
Almanya'da hükümeti tek başına kurabilmek için, bir partinin tüm diğer partilerin toplam oy oranından fazla oy almış olması gerekiyor. Bu nedenle Almanya bir koalisyonlar ülkesi.
Koalisyon anlaşması imzalandıktan sonra Meclis'te yapılan gizli seçim sonucu milletvekillerinin arasından başbakan seçiliyor.
2013 yılında yapılan seçimler sonrası hükümet kurma görüşmeleri 3 ay sürmüştü. Bu seçimde de benzer bir sürecin yaşanabileceği öngörülüyor.
18 yaşını dolduran ve Almanya kimliği olan herkes oy kullanma hakkına sahip. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bugün yapılan seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 61 milyon 500 bin seçmen var.
{�-gT��~〖a�.i
Almanya'da Federal Meclis Seçimleri: Sandık çıkışı sonuçları gelmek üzere. Berlin'den canlı yayındayız.
İslam ve göç karşıtı AfD nasıl bir kampanya yürüttü?
AfD'nin parlamentoya girmesi bekleniyor
Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin'nin yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya girmesi bekleniyor.
Uzmanlar AfD'nin kamuoyu yoklamalarının gösterdiğinden daha çok oy alabileceğine ve seçimden 3. parti olarak dahi çıkabileceğine dikkat çekiyor.
Bu seçimlerin bir başka önemi de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Almanya'da 6 partinin Federal Meclis'e (Bundestag) girme ihtimali.
CDU, SPD ve AfD dışında Yeşiller, Hür Demokrat Parti ve Sol Parti'nin rahatça Bundestag'a girmesi bekleniyor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu kez SPD yerine Hür Demokrat Parti'yle koalisyon hükümeti kurmak istiyor.
Merkel 4. kez başbakan olmak istiyor, rakibi Schulz
Almanya'da bugün yapılan genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 08:00'da başladı ve 18.00'de sona erecek.
Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) açık farkla ilk sırada yer alması ve yeniden koalisyonun büyük ortağı olması kesin gibi.
Ancak asıl merak edilen, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) alacağı oy oranı.
Oy verme işleminin sona ermesi ile birlikte Almanya Devlet Televizyonu (ARD) sandık çıkış anketinin sonuçlarını yayımlayacak.
Angela Merkel, seçimden beklenildiği gibi galip çıkar ve yeniden hükümeti kurarsa 4'ncü kez Almanya Başbakanı olacak.
Yaklaşık 61,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da, Merkel'in başbakanlık için rakibi ise aynı zamanda koaliyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz.