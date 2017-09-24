Almanya'da sandık çıkış anketi: Merkel'in partisi ilk sırada, AfD'nin oy oranı yüzde 13,5

Almanya Federal Cumhuriyeti, temsili demokrasisi olan bir cumhuriyet. 4 yılda bir milletvekillerinin seçildiği genel seçimler yapılıyor.

Yeni milletvekilleri seçildikten sonra, en fazla oyu alan parti hükümet kurma çalışmalarına başlıyor.

Almanya'da hükümeti tek başına kurabilmek için, bir partinin tüm diğer partilerin toplam oy oranından fazla oy almış olması gerekiyor. Bu nedenle Almanya bir koalisyonlar ülkesi.

Koalisyon anlaşması imzalandıktan sonra Meclis'te yapılan gizli seçim sonucu milletvekillerinin arasından başbakan seçiliyor.

2013 yılında yapılan seçimler sonrası hükümet kurma görüşmeleri 3 ay sürmüştü. Bu seçimde de benzer bir sürecin yaşanabileceği öngörülüyor.

18 yaşını dolduran ve Almanya kimliği olan herkes oy kullanma hakkına sahip. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bugün yapılan seçimlerde oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 61 milyon 500 bin seçmen var.

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