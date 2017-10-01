Katalonya'nın Girona bölgesine bağlı Sant Julia de Ramis'te yaşlı bir kadın polis tarafından taşınıyor.

Katalonya: İspanya uluslararası mahkemelerde hesap verecek

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Özet

  1. İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına giden seçmenler birçok noktada polis müdahalesi ile karşılaştı
  2. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau polisin müdahalesi sonucu en az 460 kişinin yaralandığını duyurdu
  3. Ada Colau, İspanyol polisinden savunmasız insanlara karşı cop kullanmaktan vazgeçmesini istedi
  4. İspanya İçişleri Bakanlığı ise çatışmalarda 12 polisin yaralandığını, 3 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı
  5. İspanya Anayasa Mahkemesi referandumun yasadışı olduğuna hükmetmiş, Madrid yönetimi de oylamayı durdurma sözü vermişti

Canlı anlatım

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Yıldırım: En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Katalonya'daki referanduma da değindi.

Yıldırım, "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur" dedi.

Referanduma ilk olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tepki vermesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım
DHA
Başbakan Binali Yıldırım

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Katalonya: İspanya uluslararası mahkemelerde hesap verecek

Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull, İspanya hükümetinin bugünkü polis şiddeti sonrası uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi.

Barcelona'da bir basın toplantısı düzenleyen Trull, referandumda kullanılan milyonlarca oyun sayılacağına inandığını, oy verme süresinin uzatılmayacağını belirtti.

Trull oy sayımının ne zaman sona ereceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Barcelona'da başından yaralanan bir yaşlı kadın
Reuters
Barcelona'da başından yaralanan bir yaşlı kadın

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BBC Türkçe'den Özge Özdemir Barcelona'dan son gelişmeleri aktardı

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Barcelona: Sloganı 'bir kulüpten fazlası' olan dünya devi

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Polis birçok okulda sandıklara el koydu

Barcelona'da polis gün boyu birçok noktada işgal edilen okullara girerek sandıklara el koydu.

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Barcelona Belediye Başkanı: En az 460 kişi yaralandı

İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına giden seçmenler birçok noktada polis müdahalesi ile karşılaştı.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau en az 460 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sandıklar TSİ 21:00'de kapanacak.

Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Barcelona'nın Ramon Llull bölgesinde bir oy merkezi dışında polis seçmenlere müdahale ediyor
AFP
Barcelona'nın Ramon Llull bölgesinde bir oy merkezi dışında polis seçmenlere müdahale ediyor

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