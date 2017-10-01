İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına giden seçmenler birçok noktada polis müdahalesi ile karşılaştı
Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau polisin müdahalesi sonucu en az 460 kişinin yaralandığını duyurdu
Ada Colau, İspanyol polisinden savunmasız insanlara karşı cop kullanmaktan vazgeçmesini istedi
İspanya İçişleri Bakanlığı ise çatışmalarda 12 polisin yaralandığını, 3 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı
İspanya Anayasa Mahkemesi referandumun yasadışı olduğuna hükmetmiş, Madrid yönetimi de oylamayı durdurma sözü vermişti
Canlı anlatım
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Yıldırım: En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Katalonya'daki referanduma da değindi.
Yıldırım, "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur" dedi.
Referanduma ilk olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tepki vermesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim" diye konuştu.
Katalonya: İspanya uluslararası mahkemelerde hesap verecek
Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull, İspanya hükümetinin bugünkü polis şiddeti sonrası uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi.
Barcelona'da bir basın toplantısı düzenleyen Trull, referandumda kullanılan milyonlarca oyun sayılacağına inandığını, oy verme süresinin uzatılmayacağını belirtti.
Trull oy sayımının ne zaman sona ereceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.
BBC Türkçe'den Özge Özdemir Barcelona'dan son gelişmeleri aktardı
Canlı anlatım
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Yıldırım: En önce tepki vermesi gereken AB ülkeleri
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Katalonya'daki referanduma da değindi.
Yıldırım, "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur" dedi.
Referanduma ilk olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tepki vermesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim" diye konuştu.
Katalonya: İspanya uluslararası mahkemelerde hesap verecek
Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull, İspanya hükümetinin bugünkü polis şiddeti sonrası uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini söyledi.
Barcelona'da bir basın toplantısı düzenleyen Trull, referandumda kullanılan milyonlarca oyun sayılacağına inandığını, oy verme süresinin uzatılmayacağını belirtti.
Trull oy sayımının ne zaman sona ereceği konusunda ise bir açıklama yapmadı.
BBC Türkçe'den Özge Özdemir Barcelona'dan son gelişmeleri aktardı
Barcelona: Sloganı 'bir kulüpten fazlası' olan dünya devi
Polis birçok okulda sandıklara el koydu
Barcelona Belediye Başkanı: En az 460 kişi yaralandı
İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde bugün bağımsızlık referandumu için sandık başına giden seçmenler birçok noktada polis müdahalesi ile karşılaştı.
Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau en az 460 kişinin yaralandığını açıkladı.
Sandıklar TSİ 21:00'de kapanacak.
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