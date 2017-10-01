Katalonya: İspanya uluslararası mahkemelerde hesap verecek

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamada Katalonya'daki referanduma da değindi.

Yıldırım, "Kuzey Irak'ta karşı çıktığımıza göre, burada da karşı çıkmak normal. İşin arka planını incelemek lazım. Erken kanaat oluşturmak yanlış olur" dedi.

Referanduma ilk olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tepki vermesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Onların hepsi bir devlet olduğu için bakalım ne tepki veriyorlar. Biz komşumuz için tepkiyi verdik. Onlar da kendi komşuları için tepki versinler görelim" diye konuştu.