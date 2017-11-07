Rusya'nın başkenti Petrograd'da hareketli saatler yaşanıyor

Rusya'da son günlerde yeni bir devrim olacağı söylentileri hız kazanmış durumda
6 Kasım gününün ilk saatlerinde bazı noktaların Bolşeviklere bağlı silahlı gruplarca ele geçirildiği belirtiliyor
Bolşevikler, devrim söylentilerini şu ana kadar ne yalanladı ne de doğruladı
Menşevik ve Devrimci Sosyalistlerin desteklediği Geçici Hükümet, Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmeyi kabul etmiyor
Köylüler, toprak reformunun gecikmesinden rahatsız, işçiler ise fabrika yönetimlerinde daha fazla söz hakkı istiyor
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
time_stated_uk
Son dakikaBolşevikler'in merkezi Smolni’den açıklama: Geçici hükümet azledildi
Devrimci Askeri
Komite’nin genel merkezi olan Smolni’den saat 10.00’da bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Geçici hükümet
azledilmiştir. Devlet iktidarı Devrimci Askeri Komite’nin eline geçmiştir”
denildi.
Kritik noktalarda toplantı üstüne toplantılar yapılıyor
Petrograd’da gözler iki kritik nokta üzerinde.
Bunlardan ilki Geçici Hükümet’in karargahı Kışlık Saray, diğeri ise Petrograd Sovyeti ve Bolşeviklerin karargahı Smolni Enstitüsü.
Her iki noktada da geceden bu yana yapılan aralıksız toplantılar halen devam ediyor.
Kışlık Saray’daki hükümet toplantısında, Başbakan Aleksandr Kerenski’nin, Petrograd Bölge Komutanı Polkovnikov’un Smolni’nin ele geçirilmesi teklifini kabul ettiği bildiriliyor.
Kerenski, dün Ön Parlamento’da yaptığı konuşmada, yaşananları "kargaşa", kargaşayı çıkaranları da "ayaktakımı" olarak nitelendirdi.
Kerenski, "Devrimci Askeri Komite, silahlı birlikleriyle telefon konuşmasında, ‘Alayları savaş durumuna getirin ve bekleyin’ diyor. Yasa ve yargı dilinde bunun adı ayaklanmadır” diye konuştu.
Bir diğer kritik nokta olan Smolni Enstitüsü’nde de geceyarısı başlayan Sovyetler Kongresi Merkez Yürütme Komiteleri oturumu devam ediyor.
Toplantılarda iktidarın ele geçirilmesinin ardından uygulanacak yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.
Smolni’deki toplantı odalarında, birçok katılımcının paltolarını üstlerine çekerek yerlerde uyuduğu ve uyandıktan sonra tekrar görüşmelere devam ettiği görülüyor.
Bolşeviklere yakın kaynaklar, gece saatlerinde Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçlerin hiçbir direnişle karşılaşmadan çok sayıda kamu binasını ele geçirmiş olmasının olumlu bir gelişme olarak nitelendirildiğini söylüyor.
Başkent Petrograd’da son durum: Birçok nokta Bolşeviklerin elinde
Petrograd Garnizonu, telefon santrali, Merkez Bankası, Dvortsıviy Köprüsü, birkaç matbaa ve Baltık Garı ve Telgraf Müdürlüğü tamamen Devrimci Askeri Komite’nin kontrolü altına girdi
Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler, dün hükümet tarafından kapatılan köprüleri ele geçirerek, yeniden trafiğe açtı
Adalet bakan yardımcısı ve din işleri başkanı Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler tarafından tutuklandı
Ele geçirilen karargahlarda Bolşevik tutukluların bir kısmı serbet bırakıldı
Hükümete bağlı askeri okul öğrencileri ile Devrimci Askeri Komite’ye bağlı Kızıl Muhafızlar arasında yer yer çatışmalar görüldü ancak can kaybı yok
Kent merkezinde Kışlık Saray’a ve ordu karargahına giden ana arterler üzerinde Devrimci Askeri Komite’ye bağlı silahlı birlikler kontrol noktaları oluşturdu
Başbakan Kerenski, bakanlarla ordu karargahında acil bir toplantı düzenledi
Hükümet, cephelere gitmeye ve buralardan gönderilen ancak başkente ulaşamayan askeri birliklerin intikalini hızlandırmaya karar verdi
Toplantının ardından Başbakan Kerenski, Kışlık Saray’a geri döndü ancak Saray’ın telefon hatlarının dışarıya kesik olduğu görüldü
Petrograd Belediye Duması, Bolşeviklere karşı harekete geçerek, mahalle dumaları ve diğer devrimci örgüt temsilcilerinin katılımıyla bir “Halk Güvenlik Komitesi” oluşturdu
Petrograd’da hareketli saatler yaşanıyor
Rusya’nın başkenti Petrograd, hareketli ve gergin
bir geceye sahne oldu. Bolşeviklerin çoğunlukta olduğu Petrograd Sovyeti’nin
“devrim” kararı aldığı söyleniyor.
Bolşeviklerin düğmeye bastığı ve bazı kritik
noktaları silahlı gruplarla ele geçirdiği belirtiliyor.
Bir yandan hükümet, diğer yandan da Petrograd
Sovyeti toplantı üstüne toplantı yapıyor.
Petrograd’da 7 Kasım 1917 günü yaşananları
aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz...
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
time_stated_uk
Son dakikaBolşevikler'in merkezi Smolni’den açıklama: Geçici hükümet azledildi
Devrimci Askeri Komite’nin genel merkezi olan Smolni’den saat 10.00’da bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Geçici hükümet azledilmiştir. Devlet iktidarı Devrimci Askeri Komite’nin eline geçmiştir” denildi.
Kritik noktalarda toplantı üstüne toplantılar yapılıyor
Petrograd’da gözler iki kritik nokta üzerinde.
Bunlardan ilki Geçici Hükümet’in karargahı Kışlık Saray, diğeri ise Petrograd Sovyeti ve Bolşeviklerin karargahı Smolni Enstitüsü.
Her iki noktada da geceden bu yana yapılan aralıksız toplantılar halen devam ediyor.
Kışlık Saray’daki hükümet toplantısında, Başbakan Aleksandr Kerenski’nin, Petrograd Bölge Komutanı Polkovnikov’un Smolni’nin ele geçirilmesi teklifini kabul ettiği bildiriliyor.
Kerenski, dün Ön Parlamento’da yaptığı konuşmada, yaşananları "kargaşa", kargaşayı çıkaranları da "ayaktakımı" olarak nitelendirdi.
Kerenski, "Devrimci Askeri Komite, silahlı birlikleriyle telefon konuşmasında, ‘Alayları savaş durumuna getirin ve bekleyin’ diyor. Yasa ve yargı dilinde bunun adı ayaklanmadır” diye konuştu.
Bir diğer kritik nokta olan Smolni Enstitüsü’nde de geceyarısı başlayan Sovyetler Kongresi Merkez Yürütme Komiteleri oturumu devam ediyor.
Toplantılarda iktidarın ele geçirilmesinin ardından uygulanacak yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.
Smolni’deki toplantı odalarında, birçok katılımcının paltolarını üstlerine çekerek yerlerde uyuduğu ve uyandıktan sonra tekrar görüşmelere devam ettiği görülüyor.
Bolşeviklere yakın kaynaklar, gece saatlerinde Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçlerin hiçbir direnişle karşılaşmadan çok sayıda kamu binasını ele geçirmiş olmasının olumlu bir gelişme olarak nitelendirildiğini söylüyor.
Başkent Petrograd’da son durum: Birçok nokta Bolşeviklerin elinde
Petrograd’da hareketli saatler yaşanıyor
Rusya’nın başkenti Petrograd, hareketli ve gergin bir geceye sahne oldu. Bolşeviklerin çoğunlukta olduğu Petrograd Sovyeti’nin “devrim” kararı aldığı söyleniyor.
Bolşeviklerin düğmeye bastığı ve bazı kritik noktaları silahlı gruplarla ele geçirdiği belirtiliyor.
Bir yandan hükümet, diğer yandan da Petrograd Sovyeti toplantı üstüne toplantı yapıyor.
Petrograd’da 7 Kasım 1917 günü yaşananları aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz...