Rusya'nın başkenti Petrograd'da hareketli saatler yaşanıyor

Getty Images

Bunlardan ilki Geçici Hükümet’in karargahı Kışlık Saray, diğeri ise Petrograd Sovyeti ve Bolşeviklerin karargahı Smolni Enstitüsü.

Her iki noktada da geceden bu yana yapılan aralıksız toplantılar halen devam ediyor.

Kışlık Saray’daki hükümet toplantısında, Başbakan Aleksandr Kerenski’nin, Petrograd Bölge Komutanı Polkovnikov’un Smolni’nin ele geçirilmesi teklifini kabul ettiği bildiriliyor.

Kerenski, dün Ön Parlamento’da yaptığı konuşmada, yaşananları "kargaşa", kargaşayı çıkaranları da "ayaktakımı" olarak nitelendirdi.

Kerenski, "Devrimci Askeri Komite, silahlı birlikleriyle telefon konuşmasında, ‘Alayları savaş durumuna getirin ve bekleyin’ diyor. Yasa ve yargı dilinde bunun adı ayaklanmadır” diye konuştu.

Bir diğer kritik nokta olan Smolni Enstitüsü’nde de geceyarısı başlayan Sovyetler Kongresi Merkez Yürütme Komiteleri oturumu devam ediyor.

Toplantılarda iktidarın ele geçirilmesinin ardından uygulanacak yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Smolni’deki toplantı odalarında, birçok katılımcının paltolarını üstlerine çekerek yerlerde uyuduğu ve uyandıktan sonra tekrar görüşmelere devam ettiği görülüyor.

Bolşeviklere yakın kaynaklar, gece saatlerinde Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçlerin hiçbir direnişle karşılaşmadan çok sayıda kamu binasını ele geçirmiş olmasının olumlu bir gelişme olarak nitelendirildiğini söylüyor.