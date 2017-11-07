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Rusya'nın başkenti Petrograd'da hareketli saatler yaşanıyor

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Özet

  1. Rusya'da son günlerde yeni bir devrim olacağı söylentileri hız kazanmış durumda
  2. 6 Kasım gününün ilk saatlerinde bazı noktaların Bolşeviklere bağlı silahlı gruplarca ele geçirildiği belirtiliyor
  3. Bolşevikler, devrim söylentilerini şu ana kadar ne yalanladı ne de doğruladı
  4. Menşevik ve Devrimci Sosyalistlerin desteklediği Geçici Hükümet, Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmeyi kabul etmiyor
  5. Köylüler, toprak reformunun gecikmesinden rahatsız, işçiler ise fabrika yönetimlerinde daha fazla söz hakkı istiyor

Canlı anlatım

Yazan İrem Köker

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Son dakikaBolşevikler'in merkezi Smolni’den açıklama: Geçici hükümet azledildi

SMOLNY
Getty Images

Devrimci Askeri Komite’nin genel merkezi olan Smolni’den saat 10.00’da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Geçici hükümet azledilmiştir. Devlet iktidarı Devrimci Askeri Komite’nin eline geçmiştir” denildi.

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Kritik noktalarda toplantı üstüne toplantılar yapılıyor

Petrograd’da gözler iki kritik nokta üzerinde.

KERENSKI
Getty Images

Bunlardan ilki Geçici Hükümet’in karargahı Kışlık Saray, diğeri ise Petrograd Sovyeti ve Bolşeviklerin karargahı Smolni Enstitüsü.

Her iki noktada da geceden bu yana yapılan aralıksız toplantılar halen devam ediyor.

Kışlık Saray’daki hükümet toplantısında, Başbakan Aleksandr Kerenski’nin, Petrograd Bölge Komutanı Polkovnikov’un Smolni’nin ele geçirilmesi teklifini kabul ettiği bildiriliyor.

Kerenski, dün Ön Parlamento’da yaptığı konuşmada, yaşananları "kargaşa", kargaşayı çıkaranları da "ayaktakımı" olarak nitelendirdi.

Kerenski, "Devrimci Askeri Komite, silahlı birlikleriyle telefon konuşmasında, ‘Alayları savaş durumuna getirin ve bekleyin’ diyor. Yasa ve yargı dilinde bunun adı ayaklanmadır” diye konuştu.

Bir diğer kritik nokta olan Smolni Enstitüsü’nde de geceyarısı başlayan Sovyetler Kongresi Merkez Yürütme Komiteleri oturumu devam ediyor.

Toplantılarda iktidarın ele geçirilmesinin ardından uygulanacak yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Smolni’deki toplantı odalarında, birçok katılımcının paltolarını üstlerine çekerek yerlerde uyuduğu ve uyandıktan sonra tekrar görüşmelere devam ettiği görülüyor.

Bolşeviklere yakın kaynaklar, gece saatlerinde Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçlerin hiçbir direnişle karşılaşmadan çok sayıda kamu binasını ele geçirmiş olmasının olumlu bir gelişme olarak nitelendirildiğini söylüyor.

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Başkent Petrograd’da son durum: Birçok nokta Bolşeviklerin elinde

BOLSEVIKLER
Getty Images
  • Petrograd Garnizonu, telefon santrali, Merkez Bankası, Dvortsıviy Köprüsü, birkaç matbaa ve Baltık Garı ve Telgraf Müdürlüğü tamamen Devrimci Askeri Komite’nin kontrolü altına girdi
  • Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler, dün hükümet tarafından kapatılan köprüleri ele geçirerek, yeniden trafiğe açtı
  • Adalet bakan yardımcısı ve din işleri başkanı Devrimci Askeri Komite’ye bağlı güçler tarafından tutuklandı
  • Ele geçirilen karargahlarda Bolşevik tutukluların bir kısmı serbet bırakıldı
  • Hükümete bağlı askeri okul öğrencileri ile Devrimci Askeri Komite’ye bağlı Kızıl Muhafızlar arasında yer yer çatışmalar görüldü ancak can kaybı yok
  • Kent merkezinde Kışlık Saray’a ve ordu karargahına giden ana arterler üzerinde Devrimci Askeri Komite’ye bağlı silahlı birlikler kontrol noktaları oluşturdu
  • Başbakan Kerenski, bakanlarla ordu karargahında acil bir toplantı düzenledi Hükümet, cephelere gitmeye ve buralardan gönderilen ancak başkente ulaşamayan askeri birliklerin intikalini hızlandırmaya karar verdi
  • Toplantının ardından Başbakan Kerenski, Kışlık Saray’a geri döndü ancak Saray’ın telefon hatlarının dışarıya kesik olduğu görüldü
  • Petrograd Belediye Duması, Bolşeviklere karşı harekete geçerek, mahalle dumaları ve diğer devrimci örgüt temsilcilerinin katılımıyla bir “Halk Güvenlik Komitesi” oluşturdu

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Petrograd’da hareketli saatler yaşanıyor

Rusya’nın başkenti Petrograd, hareketli ve gergin bir geceye sahne oldu. Bolşeviklerin çoğunlukta olduğu Petrograd Sovyeti’nin “devrim” kararı aldığı söyleniyor.

Bolşeviklerin düğmeye bastığı ve bazı kritik noktaları silahlı gruplarla ele geçirdiği belirtiliyor.

Bir yandan hükümet, diğer yandan da Petrograd Sovyeti toplantı üstüne toplantı yapıyor.

Petrograd’da 7 Kasım 1917 günü yaşananları aktaracağımız canlı anlatım sayfamıza başlıyoruz...

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