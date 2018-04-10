Dolar, euro ve sterlin güne rekor seviyelerde başladı - Türkiye'de bugün

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Bölgesel gelişmelere de bağlı olarak yükseliş trendini sürdüren dolar ve euro, 10 Nisan Salı gününe yeni rekor seviyelerde başladı.

Doğan Haber Ajansı’nın aktardığı rakamlara göre;

Dolar, geçen hafta aştığı 4 lira sınırının üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek, yeni haftanın ikinci gününe 4.0786 lira düzeyinde başladı.Euro ise, dün tarihinde ilk kez aştığı 5 liranın yaklaşık üç kuruş üstüne çıkarak, yeni rekorunu 5.0281 lira olarak kayıtlara geçirdi.Rekor düzeylerinin ardından dolar 4.06 - 4.07 lira ve euro da 5.0 - 5.01 lira aralığında seyrediyor.Euro kuru 5 TL üzerindeki yatay hareketini sürdürürken, sterlin de 5.7666 TL ile yeni rekorunu kırdı.