Dolar, euro ve sterlin güne rekor seviyelerde başladı - Türkiye'de bugün
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Özet
- Dolar, euro ve sterlin güne rekor seviyelerde başladı
- İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, şehir trafiğini olumsuz etkiledi. Düzce'de bir ölümlü kaza yaşandı.
Canlı anlatım
Yazan Ceyhun Efe Öç
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İstanbul'da sis şehir seferlerini etkiledi
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazında görüş mesafesini düştürürek şehir ulaşımını aksattı.
Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyer seferlerinin karşılıklı olarak iptal edidiğini duyurdu.
Vapur iptalleri nedeniyle Marmaray ve tarifeli otobüs seferlerine yığılma oldu. Seferler 9.30 itibari ile normale döndü.
Düzce TEM Otoyolu’nun Üçköprü mevkiinde sise bağlı olarak meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Dolar, euro ve sterlin güne rekor seviyelerde başladı
Bölgesel gelişmelere de bağlı olarak yükseliş trendini sürdüren dolar ve euro, 10 Nisan Salı gününe yeni rekor seviyelerde başladı.
Doğan Haber Ajansı’nın aktardığı rakamlara göre;
Dolar, geçen hafta aştığı 4 lira sınırının üzerindeki yukarı yönlü hareketlerini sürdürerek, yeni haftanın ikinci gününe 4.0786 lira düzeyinde başladı.Euro ise, dün tarihinde ilk kez aştığı 5 liranın yaklaşık üç kuruş üstüne çıkarak, yeni rekorunu 5.0281 lira olarak kayıtlara geçirdi.Rekor düzeylerinin ardından dolar 4.06 - 4.07 lira ve euro da 5.0 - 5.01 lira aralığında seyrediyor.Euro kuru 5 TL üzerindeki yatay hareketini sürdürürken, sterlin de 5.7666 TL ile yeni rekorunu kırdı.