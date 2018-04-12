Erdoğan: Döviz kuruyla bizi terbiye edemezler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nın son günlerdeki değer kaybı konusunda "Döviz kuru üzerinden bizi terbiye edemezler" dedi. Erdoğan, Suriye krizi konusunda da ABD Başkanı Trump'tan sonra bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı, "Suriye'nin bilek güreşi sahası olmasına karşıyız" diye konuştu.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden bizi terbiye edemezler.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki son durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- YÖK Genel Kurulu Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı ele almak için toplandı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Çavuşoğlu: BM ve AB günümüz ihtiyaçlarını karşılamıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sorunların çözümü veya çatışmaların önlenmesi noktasında Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası veya bölgesel örgütlerin sorumluluk taşıması gerektiğini dile getirti.
Çavuşoğlu, bu örgütlerin çoğunun sorunları çözmek ve önlemek için yeterli kapasiteye ve etkiye sahip olmadığını, yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, ayrıca gerek BM gerek AB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulduğunu ve o dönemin ihtiyaçlarını karşıladığını fakat günümüz gerçeklikleri için yeterli olmadığını anlattı.
Erdoğan ile Putin, telefonda Suriye’yi görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.
Ajansların cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, Erdoğan ile Putin’in Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.
İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhuriyet'in dinleme haberine açıklama: Usule aykırı bir durum yok
İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Bakan Soylu'ya polis takibi" haberinde konu edilen dinlemelerde usule aykırı bir durum tespit edilemediği vurgulandı.
"Haberle eski Türkiye'de olduğu gibi bu tip iddialar ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasının amaçlandığı" belirtilen açıklamada, "Haberde yer alan konu ile ilgili 2017'de yapılan denetimlerde usulüne uygun olmayan, yargı kararından yoksun bir dinleme tespit edilmemiştir." denildi.
"Diğer konularda tespit edilen eksikliklerin hukuka uygunluk yönünden soruşturulduğu" söylenirken, "İddia edildiği gibi böyle bir soruşturma ile görevinden alınan personel bulunmamaktadır. İdari bir tasarruf olarak görev yeri değişikliği yapılmış ancak bu soruşturmalar süresince herhangi bir görev yeri değişikliği söz konusu olmamıştır." ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet'te yer alan haberde "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı cep telefonların yasadışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildiği, konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yerinin değiştirildiği" iddiaları yer almıştı.
Soylu da paylaştığı Twitter mesajında "Türk Polisi ben Ukrayna'da da takip ediyor" diyerek, Cumhuriyet'in haberine gönderme yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İncirlik bilgilendirmesi: Kullanımını kastedecek bir değerlendirmede bulunulmadı
Dışişleri Bakanlığı, Sözcü Hami Aksoy'un basın toplantısı sonrası medyada yer alan İncirlik Üssü ile ilgili haberler sonrası bir bilgilendirme notunu basın mensuplarıyla paylaştı.
Bakanlığın bilgilendirme notu şöyle:
"Değerli Basın Mensupları, Bugünkü basın toplantısında spesifik olarak İncirlik Üssünün kullanımını kastedecek bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Haberlerinizde bu hususu gözönünde bulundurmanızı ve gerekli düzeltmeleri yapmanızı rica ediyoruz."
Erdoğan: Döviz kuruyla bizi terbiye edemezler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nın son günlerdeki değer kaybı konusunda "Döviz kuru üzerinden bizi terbiye edemezler" dedi.
Başkentray açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Döviz kurundaki artışın mantıklı bir izahı yoktur, Ülkemizde ekenomik terör estirmeye çalışıyorsanız, bunun bedelini ödersiniz. bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler." diye konuştu.
'Suriye bilek güreşi sahası olmasın'
Erdoğan son dönemde ABD ve Rusya arasında Suriye üzerinden artan gerilim konusunda da "Bugün sayın Putin'le görüşeceğim. Kimyasal saldırıları nasıl durdururuz, bunu kendileriyle konuşacağım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Askeri güçlerine güvenen ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz." derken, "Suriye rejimi bizim gözümüzde zaten kapkara bir sicile sahiptir."ifadelerini kullandı.
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: İncirlik'in kullanımı NATO Genel Sekreteri'nin ziyaretinde gündeme gelecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye'ye yapılacak olası bir askeri operasyonda İncirlik Üssü'nün kullanılması konusunun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'in Pazartesi günü Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında gündeme geleceğini söyledi.
Sözcü Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi.
Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Spekülatif bir soru. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.
'ABD'nin sözlerini tutmasını bekliyoruz'
Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da "Beklentimiz, ABD'nin somut adımlar atması ve verdiği sözleri tutması." ifadesini kullandı.
Aksoy "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İki lider Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı. Hassasiyet içeren konular iletildi." diye konuştu.
YÖK Genel Kulu Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyı ele alıyor
Yüksek Öğretim Kurumu Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dört öğretim görevlisinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı ele almak için toplandı.
Kurulda silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporu ele alınacak ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirecek.
Toplantıya üniversitenin dün istifa eden rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de katılıyor.
Dolar ve euro, rekor seviyelerin altında seyrediyor
Küresel piyasalardaki çalkantı ve özellikle ABD ve Rusya arasındaki Suriye gerilimi sonrası rekor seviyelere ulaşan dolar ve euro yeni güne, Çarşamba günü ulaştığı rekor seviyelerin 5-6 kuruş altında başladı.
Dün yüzde 1.97 artarak 4.1938 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmanan dolar, yeni günde 4.14 - 4.15 aralığında seyrediyor.
Euro ise dün ulaştığı 5.1941 seviyesi sonrası güne 5.12 - 5.13 aralığında başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Suriye krizini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü geç saatlerde Suriye'deki krizle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmede, iki liderin, "Suriye'deki son gelişmeler üzerine görüş alış verişinde bulunduklarını" aktardı.
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise "iki liderin son durumla ilgili temas halinde kalma konusunda hemfikir olduğu" kaydedildi.
Görüşmenin kimin talebi ile gerçekleştiği ise açıklanmadı.
Başbakan Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasında Çarşamba günü artan gerilimi "Sokak kavgasını bırakma zamanıdır" sözleriyle yorumlamıştı.