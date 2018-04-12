Erdoğan: Döviz kuruyla bizi terbiye edemezler

Reuters

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sorunların çözümü veya çatışmaların önlenmesi noktasında Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası veya bölgesel örgütlerin sorumluluk taşıması gerektiğini dile getirti.

Çavuşoğlu, bu örgütlerin çoğunun sorunları çözmek ve önlemek için yeterli kapasiteye ve etkiye sahip olmadığını, yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, ayrıca gerek BM gerek AB’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulduğunu ve o dönemin ihtiyaçlarını karşıladığını fakat günümüz gerçeklikleri için yeterli olmadığını anlattı.