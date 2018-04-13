Trump’ın Suriye açıklaması sonrası, Dolar/TL 4.10'un altına geriledi

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Özet

  1. Doğan Grubu, D&R'ın Turkuvaz Medya'ya satışını görüşüyor
  2. Dolar/TL haftanın son işlem gününde, 4.10 seviyesinin altında seyrediyor.
  3. Benzine de zam geliyor
  4. 34 ilde 70 muvazzaf askere yakalama kararı

Canlı anlatım

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34 ilde operasyon: 70 muvazzaf askere yakalama kararı

askerler
DHA

Darbe girişimine yönelik Konya merkezli güvenlik operasyonları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sözleşmeli personel olarak yerleştirildiği iddia edilen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ise Deniz Kuvvetleri'ndeki aralarında muvazzaf askerler ve askerlerden sorumlu sivillerin de olduğu 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

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Maliye Bakanı Ağbal: Dalgalanmalar yatıştırılacak

Naci Ağbal
DHA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, döviz ve petrol fiyatlarında yaşanan artışı değerlendirdi:

"Dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek."

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Doğan Grubu D&R'ın Turkuvaz'a satışı için ön protokolu imzaladı

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Haziran 2017 itibariyle Türkiye genelinde 30 ilde 157 D&R mağazası bulunuyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, D&R'ın Turkuvaz Kitap TK Kitap ve Kırtasiye'ye 440 milyon lira üzerinden satışı ve devri konusunda bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandı.

Şirket, Yönetim Başkan Vekili Serhat Albayrak olan Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında bulunuyor. Serhat Albayrak, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi.

Grubun bünyesinde Sabah, Takvim, Fotomaç, Daily Sabah, Yeni Asır, ATV, A Haber gibi markalar bulunuyor.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışı sonrası geçtiğimiz Pazartesi günü Hürriyet Dünyası'nda bir devir teslim töreni yapılmıştı.

4 soruda Türkiye'nin en büyük medya grubu olmaya hazırlanan Demirören Holding

FT: Doğan Grubu'nun satılması, Türkiye medyasına büyük bir darbe

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Dolar/TL 4.10 liranın altına geriledi

dolar
Getty Images

ABD ile Rusya arasındaki Suriye gerilimi sonucu Çarşamba günkü işlemlerde 4.1934 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Dolar/TL, Trump'ın endişeleri yumuşatan açıklamasıyla bu sabah 4.10 liranın altına geriledi.

Dolar ve euro geçtiğimiz günlerde üst üste rekor tazelemişti.

Çarşamba günü Başbakan Binali Yıldırım'ın Merkez Bankası'nın "gerekirse tedbir alacağı” şeklinde açıklaması sonrası lira kayıplarını geri almıştı.

Bugün sabah saatlerinde dolar 4,09 ila 4,10 lira aralığında, euro ise 5,05 ila 5,06 lira aralığında işlem gördü.

Bloomberg HT'ye göre, lirada geçtiğimiz haftalarda görülen gerileme, jeopolitik riskler ve özel sektörün borç yapılandırma planlarına ilişkin endişeler, BIST 100 üzerinde baskı oluşturuyor.

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik müdahale sinyali vermesi sonrası endişeleri yatıştıran açıklamaları, dolar ve euronun geri çekilmesini sağladı.

Dolar ve euro geçtiğimiz günlerde üst üste rekor tazelemişti.

Sabah saatlerinde dolar 4,09 ila 4,10 aralığında, euro ise 5,05 ila 5,06 aralığında işlem gördü.

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