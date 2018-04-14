Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Saldırı sonuçsuz kalmayacak.

Batılı güçler, Suriye'de kimyasal silah üretim ve depolama tesisleri olduğu iddia edilen hedeflere füze saldırısı düzenledi.
Operasyon, muhaliflerin elindeki Duma'da geçen Cumartesi günü kimyasal silahlarla düzenlendiği iddia edilen ve 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye hükümetinin masum Suriyelilere karşı yasaklı kimyasal silahların kullanıldığı iğrenç bir saldırı düzenlediğini" söyledi.
Suriye hükümeti ve başlıca müttefiki Rusya, daha önce kimyasal silah saldırısının uydurma olduğunu savunmuş ve ABD saldırısının "tehlikeli sonuçları olacağı" uyarısı yapmıştı.
Canlı anlatım
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Son dakikaSuriye: Uluslararası hukukun çirkin bir ihlali
Suriye devlet medyası, füze saldırılarını "uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" diye tanımladı.
Resmi Sana Haber Ajansı, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" dedi.
Sana ayrıca füzelerin başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki bir araştırma merkezini ve başkentin etrafındaki diğer bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi.
Sana, Humus'taki askeri depoları hedef alan füzelerin düşürüdüğünü açıkladı.
Rusya: Senaryo uygulanıyor
Twitter'da bir açıklama yayımlayan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov Batılı güçleri "önceden yazılmış bir senaryoyu uygulamakla" suçladı.
Antonov, "Yine tehdit ediliyoruz. Bu adımların sonuçsuz olmayacağı uyarısı yapmıştık." diye de ekledi.
Büyükelçi ABD Başkanı Donald Trump'ı televizyondaki açıklamasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e hakaret etmekle suçladı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Antonov "Dünyanın en büyük kimyasal silah envanterine sahip ülkesi ABD'nin başka ülkeleri suçlamaya hakkı yoktur" diye de ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için emir verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de birden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıya İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak" diye tanımladı.
Trump konuşmasında, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı kast ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacağı bir iş" dedi.
Son dakikaRusya'dan ABD'ye uyarı: Saldırı sonuçsuz kalmayacak
Rusya, ABD'ye Suriye'de düzenlenen füze saldırılarının sonuçları uyarısında bulundu.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov yayınladığı açıklamada "böyle adımlar sonuçsuz kalmayacaktır" dedi.
Canlı anlatım
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Son dakikaSuriye: Uluslararası hukukun çirkin bir ihlali
Suriye devlet medyası, füze saldırılarını "uluslararası hukukun çirkin bir ihlali" diye tanımladı.
Resmi Sana Haber Ajansı, adını açıklamayan bir yetkilinin "Teröristler başarısız olduğunda, ABD, Fransa ve İngiltere müdahale etti ve Suriye'ye karşı saldırıya girişti. Suriye'ye karşı Amerikan, Fransız ve İngiliz saldırısı başarısız olacak" dedi.
Sana ayrıca füzelerin başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki bir araştırma merkezini ve başkentin etrafındaki diğer bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi.
Sana, Humus'taki askeri depoları hedef alan füzelerin düşürüdüğünü açıkladı.
Rusya: Senaryo uygulanıyor
Twitter'da bir açıklama yayımlayan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov Batılı güçleri "önceden yazılmış bir senaryoyu uygulamakla" suçladı.
Antonov, "Yine tehdit ediliyoruz. Bu adımların sonuçsuz olmayacağı uyarısı yapmıştık." diye de ekledi.
Büyükelçi ABD Başkanı Donald Trump'ı televizyondaki açıklamasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e hakaret etmekle suçladı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
Antonov "Dünyanın en büyük kimyasal silah envanterine sahip ülkesi ABD'nin başka ülkeleri suçlamaya hakkı yoktur" diye de ekledi.
Macron: Kadınlar ve çocuklar katledildi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "onlarca erkek, kadın ve çocuk kimyasal silahlarla katledildiği için" saldırı emri verdiğini söyledi. Macron "Kırmızı çizgi aşıldı. diye de ekledi.
Saldırıya katılan Fransız jetlerinin kalkışı
Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında, saldırıya katılan Fransız jetlerinin kalkış görüntüleri yayımlandı.
Trump: Saldırının amacı caydırıcılık
ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için emir verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de birden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıya İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak" diye tanımladı.
Trump konuşmasında, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı kast ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacağı bir iş" dedi.
Son dakikaRusya'dan ABD'ye uyarı: Saldırı sonuçsuz kalmayacak
Rusya, ABD'ye Suriye'de düzenlenen füze saldırılarının sonuçları uyarısında bulundu.
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov yayınladığı açıklamada "böyle adımlar sonuçsuz kalmayacaktır" dedi.