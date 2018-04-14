Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Saldırı sonuçsuz kalmayacak.

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ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı Amerikan ordusuna Suriye'deki kimyasal silah tesislerini vurması için emir verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Suriye'de birden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, saldırıya İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı saldırının amacını "kimyasal silahların üretim, yayılım ve kullanımına karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak" diye tanımladı.

Trump konuşmasında, Duma'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıyı kast ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için Bunlar bir adamın değil bir canavarın yapacağı bir iş" dedi.