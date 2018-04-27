Erdoğan: Diktatör görmek isteyenler 15 milletvekilini zorla gönderenlere baksın

AFP

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekilini, partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden zorla parti değiştirenlere bakmalıdır" dedi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan cumhurbaşkanı "AKP'nin kendi teşkilatının ve milletin tercihlerine saygıya dayalı siyaset tarzının yanından bile geçemeyecek olanların, ülkenin yönetimine gelmesi halinde neler yapabileceklerini düşünmek bile istemediklerini" söyledi.

Erdoğan "İşte milletimiz bu durumu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın süredir AK Parti’den başka kimseye vermiyor. Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını da hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kurmayı bile becerememiş olanların, ülkenin siyasi sosyal dinamiklerine nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber takip ettik. Yaklaşık 4 ay sonra milletimiz bu haramzadelere dersini vermiştir." ifadelerini kullandı.