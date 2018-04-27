Erdoğan: Diktatör görmek isteyenler 15 milletvekilini zorla gönderenlere baksın
Özet
- Erdoğan: Diktatör görmek isteyenler 15 milletvekilini zorla gönderenlere baksın.
- Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlarda Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 32 binbaşı ve yüzbaşı için gözaltı kararı verildi.
Canlı anlatım
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Erdoğan: Diktatör görmek isteyenler 15 milletvekilini zorla gönderenlere baksın
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekilini, partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden zorla parti değiştirenlere bakmalıdır" dedi.
Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan cumhurbaşkanı "AKP'nin kendi teşkilatının ve milletin tercihlerine saygıya dayalı siyaset tarzının yanından bile geçemeyecek olanların, ülkenin yönetimine gelmesi halinde neler yapabileceklerini düşünmek bile istemediklerini" söyledi.
Erdoğan "İşte milletimiz bu durumu gördüğü için ülkeyi yönetme emanetini 15 yılı aşkın süredir AK Parti’den başka kimseye vermiyor. Sadece 7 Haziran seçimlerinde kısa bir belirsizlik yaşandı. Bunun faturasının ağırlığını da hep birlikte gördük. Henüz hükümeti kurmayı bile becerememiş olanların, ülkenin siyasi sosyal dinamiklerine nasıl sinsice saldırdıklarını hep beraber takip ettik. Yaklaşık 4 ay sonra milletimiz bu haramzadelere dersini vermiştir." ifadelerini kullandı.
Jandarma'da 32 binbaşı ve yüzbaşı için gözaltı kararı
"FETÖ" soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli, binbaşı ve yüzbaşı rütmesindeki 32 zanlı için gözaltı kararı alındı.
Gözaltıların Ankara ve diğer 12 ilde devam ettiği ve 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan Fethullah Gülen yapılanmasına ait okullarda görev yapan ve irtibatlı oldukları öne sürülen 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Bu soruşturmada da Ankara ve 11 ilde gözaltıların devam ettiği vurgulandı.