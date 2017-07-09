İstanbul'da 'Adalet Mitingi': Gün boyu neler yaşandı?

Delilsiz ceza verme dönemi başlamıştır, 20 Temmuz sivil darbesinin ardından. Bunu her yerde her ortamda herkese anlatmak bu meydanın görevidir ve Türkiye'nin görevidir. Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir, herkes bunu iyi bilmelidir. Ben size 1940'ların Almanyası'ndan örnek vermek isterim. Hitler'in adalet danışmanı hakimlere, 'karar verirken Führer ne isterdi diye kendinize sorun, öyle hareket edin' demiştir. Aynı oyun bugün Türkiye'de oynanıyor. Hakim Saray'a bakıyor, ona göre karar veriyor. Buradan bütün yargıçlara, savcılara sesleniyor: Adaletin hakkını korumak benim kadar, sizin de görevinizdir. Dik durun, onurlu durun, vicdanınızın sesini dinleyin, Saray'dan talimat geliyorsa, elinizin tersiyle itin. Onurlu durun çocuklarınıza güzel bir miras bırakın."