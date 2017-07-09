İstanbul'da 'Adalet Mitingi': Gün boyu neler yaşandı?

Kılıçdaroğlu konuşmasını, "Hiç kimse unutmasın; her Firavunun bir Musası, her Nemrutun bir İbrahimi vardır. Firavun'u ve Nemrut'u biliyorsunuz. Musa buradadır, İbrahim de buradadır. Haksızlığa, zulme isyan edeceğiz, karşı çıkacağız. Çünkü inancımız da diyor ki, zulme karşı çıkan dilsiz şeytandır" sözleriyle tamamladı.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kalabalığı selamladı.
Son dakikaKılıçdaroğlu'ndan 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı
Son dakika
Temmuz darbe girişimini bir kez daha açık ve kesin bir dille lanetliyoruz. 15 Temmuz gecesi TBMM’nin kararlı, onurlu duruşu ve halkımızın sokağa çıkarak FETÖ darbe girişimine karşı direnmesi ülkemizin anayasal ve demokratik kazanımı olmuştur. Biz buna sokağın/halkın 15 Temmuzu diyoruz. Ancak bu darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması iktidar tarafından bilinçli olarak engellenmektedir. 249 şehidimizin aziz hatırası ve 2301 gazimiz için Fetullah Gülen Terör Örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır.
İktidar tarafından 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek, 20 Temmuz darbesi yapılmıştır. 20 Temmuz’da OHAL ilan edilmiş ve TBMM’nin yetkileri gasp edilmiştir. Biz buna Sarayın 15 Temmuzu diyoruz. Bir sivil darbeye dönüşen OHAL uygulamaları yasama, yargı ve yürütme gücünü tek kişide toplamıştır. OHAL derhal kaldırılmalı ve hukuk düzeni evrensel ilkelere uygun olarak yeniden tesis edilmelidir.
Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Dolayısıyla demokrasinin, can ve mal güvenliğinin vazgeçilmez kuralı olan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalıdır. Adil yargılanma hakkı eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır. “Kolektif suç” gibi insan haklarına aykırı uygulamalardan vazgeçilmelidir.
Bugün, OHAL uygulamalarıyla mağdurların yargıya erişim ve sosyal güvenlik hakları ellerinden alınmıştır. OHAL mağdurları adeta “sivil ölüme” terkedilmiştir. Mağdurların yargıya erişim ve sosyal güvenlik haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara hukuk devletinin gereği olarak son verilmelidir.
20 Temmuz sivil darbesinden sonra, 15 Temmuz darbe girişimiyle veya onun arkasındaki örgütle hiçbir ilişkisi bulunmayan, ama sırf Hükümete muhalif görüldüğü için bütün haklarından yoksun kılınan akademisyenler ve diğer kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. Anayasa Mahkemesinin içtihatları dikkate alınarak, tutuklu milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır.
150’nin üzerinde gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteciler derhal serbest bırakılmalı, medya üzerindeki tüm baskılara son verilmelidir. Düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
OHAL koşullarında, serbest tartışmanın yapılamadığı bir ortamda ve üstelik “devletin bütün imkânları seferber edilerek” gerçekleştirilen Anayasa değişikliği gayrimeşrudur. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan anayasa yerine, bir kişinin beklentilerine yanıt veren bir Anayasa değişikliği Yüksek Seçim Kurulu’nun yasadışı kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Bu bir “mühürsüz seçimdir.” Türkiye gayrimeşru bir anayasa ile yönetilemez, yönetilmemelidir.
Demokratik parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan, insan haklarına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti güçlendirilmeli, liyakat esası kamuda göreve başlama ve yükselmede esas alınmalıdır. Eğitimde laiklik ilkesinin aşındırılmasına son verilmeli ve toplumsal adaletsizliği yeniden üreten eğitim politikaları değiştirilmelidir.
Sadece hukuk alanında değil, toplumsal yaşamın bütün alanlarında yaygın bir adaletsiz düzen devam etmektedir. İşsizlik, yoksulluk, insanca yaşam ücretinden yoksunluk, örgütsüzlük, ayrımcılık, yaygın şiddet, terör gibi çok geniş bir yelpazede yaşanan toplumsal adaletsizliklerin giderilmesi için ortak irade geliştirilmelidir. Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamalara eşit yurttaşlık temelinde son verilmelidir. Toplumsal adaletsizliğin en vahim görünümlerden biri olan kadınlara karşı ayrımcılığın önüne geçilmeli, kadınların özgürlük alanları korunmalı, kadın hakları toplumsal hayatın her alanında uygulanmalıdır.
Son zamanlarda uygulanan saldırgan dış politika ülkemizin içindeki adaletsizlikleri de kökleştiren bir kısırdöngü yaratmıştır. Adalet sadece iç politikaya ve toplumsal yaşama değil uluslararası ilişkilere de hâkim olmalıdır. Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara, tüm kimliklere kardeşçe, adilane yaklaşan, barışçıl ve uluslararası hukuka saygılı bir dış politikaya dönüş yapmalıdır. Türkiye yüzünü insan haklarına, hukuk devletine, adalete önem veren milletler ailesine çevirmelidir.
Kılıçdaroğlu: Toplum olarak korku gömleğini çıkarıp attık
80 milyon için yürüdüm. Hiçbir ayrım yapmadım, 80 milyonu kucakladım. Bu yürüyüşle ne kazandık? Önce toplum olarak korku gömleğini çıkarıp çöp sepetine attık. Cesur olacağız, korkuya teslim olmak bizim kültürümüzde yoktur. Yalnız olmadığımızı gördük. Tüm Türkiye ve dünyaya yalnız olmadığımızı duyurduk. Adaletli bir Türkiye kuracağımızı gördük ve bunu bütün dünyaya seslendirdik. Umudumuzu yeniden yeşerttik. Hepimiz Türkiye'nin geleceği konusunda umutluyuz."
Kılıçdaroğlu: Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir
Delilsiz ceza verme dönemi başlamıştır, 20 Temmuz sivil darbesinin ardından. Bunu her yerde her ortamda herkese anlatmak bu meydanın görevidir ve Türkiye'nin görevidir. Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir, herkes bunu iyi bilmelidir. Ben size 1940'ların Almanyası'ndan örnek vermek isterim. Hitler'in adalet danışmanı hakimlere, 'karar verirken Führer ne isterdi diye kendinize sorun, öyle hareket edin' demiştir. Aynı oyun bugün Türkiye'de oynanıyor. Hakim Saray'a bakıyor, ona göre karar veriyor. Buradan bütün yargıçlara, savcılara sesleniyor: Adaletin hakkını korumak benim kadar, sizin de görevinizdir. Dik durun, onurlu durun, vicdanınızın sesini dinleyin, Saray'dan talimat geliyorsa, elinizin tersiyle itin. Onurlu durun çocuklarınıza güzel bir miras bırakın."
Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitingi'ndeki konuşması devam ediyor
Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimine, FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük
Tek adam rejimine karşı, FETÖ'ye karşı olduğumuz için, 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük, IŞİD'e, PKK'ya, El Nusra'ya ve diğer tüm terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük.. Gerçek darbeciler ortaya çıksın diye yürüdük, 249 şehit için yürüdük. Şehitler ile gaziler arasında ayrım yapılamaz, yapılmasın diye yürüdük."
Kılıçdaroğlu: 9 Temmuz bir yürüşün sonu değil, bir özgürlüğün başlangıcı
Özetle bu ülkede adalet için yürüdük, adaleti getirmek için yürüdük. Takipçisi olacağız. 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz bir yürüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşam iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır. Farklılıklarımızla yaşamak için adalet, huzur içinde yaşamak için adalet. Adalet insanlığın ortak paydasıdır, mülkün temelidir. Yunus'un dediği gibi, zulüm ile abat olunmaz. Millete, fakir fukaraya, garibanlara, esnafa, çiftçiye zulmediyorlar, herkese zulmediyorlar."
Kılıçdaroğlu: Olmayan adalet, mazlumların hakkı, hapisteki milletvekilleri, tutuklu gazeteciler için yürüdük
Olmayan adalet için yürüdük, mazlumların hakkı için yürüdük, hapisteki milletvekilleri için yürüdük, tutuklu gazeteciler için yürüdük. Bugün Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu'nun doğumgünü, kendisine buradan mutlu yıllar diliyoruz. Hapistesin kardeşim biliyorum ama unutma, Maltepe Meydanı senin yanında, gazetecilerin yanındadır. Üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. Hocalar KHK'larla kapının önüne konulması tam bir demokrasi ayıbıdır. Bunu darbe döneminde paşalar yapıyordu, Almanya'da Naziler yapıyordu."
Kılıçdaroğlu: Dünyanın en barışçıl yürüyüşünü yaptık.
Bu ülkeye birinci sınıf demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Herkes özgürce düşüncesini ifade edebilecek. Bir teşekkürüm de güvenlik güçlerimize... Polisinden jandarmamıza tüm güvenlik güçleri bizim bu meydanda toplanmamıza yardımcı oldular. Biz yürürken taşkınlık yapacağımızı düşünüyorlardı, vurup kıracağımızı düşünüyorlardı. Dünyanın en barışçıl yürüyüşünü, eylemini yaptık. Hiçbir yurttaşımızın burnu dahi kanamadı."
Kılıçdaroğlu 'Adalet Mitingi'nde konuşuyor
15 Haziran 2017'de Ankara'da başlattığımız yürüyüşümüzü Maltepe'de noktaladık. Ama kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin. Bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır. Herkes şunu çok iyi bilsin: 9 Temmuz yeni bir adımdır, 9 Temmuz yeni bir iklimdir, 9 Temmuz yeni bir tarihtir, 9 Temmuz yeni bir doğuştur."
Son dakikaKılıçdaroğlu, Maltepe'deki Adalet Mitingi alanına ulaştı
Son dakika
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde miting alanında bir konuşma yapması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün son 1 kilometresinde
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün son bir kilometresinde yalnız yürümeye başladı.
Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce Dragos'tan Maltepe Sahil Parkı'ndaki 'Adalet Mitingi' alanına doğru başlattığı üç kilometrelik yürüyüşün ilk bölümünde milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleriyle birlikte yürümüştü.
Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki miting alanına ulaştıktan sonra burada bir konuşma yapması bekleniyor.
BBC Türkçe'nin Maltepe'deki miting alanından yaptığı canlı yayın
Mitingin sunuculuğunu yapan Barış Bozkurt da meydanda 2 milyon kişi bulunduğunu iddia etti.
Bozkurt, sahneden yaptığı çağrıda, "Sayın Genel Başkanımız da sizlerle birlikte 'hak, hukuk, adalet' sloganını sizlerle beraber atarak, bu platformda 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracak. İyi ki buradasınız, omuz verdiniz, destek oldunuz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" dedi.
Mitinge katılmak isteyenler alana gelmeye devam ediyor
Selin Gerit
BBC, Istanbul
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladı.
CHP İstanbul Başkanlığı tarafından alana seyyar tuvaletler yerleştirildi.
Ancak bunlara ek olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bölgedeki jetonlu tuvaletleri de hizmete sunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla bu alandaki tuvaletler 'ücretsiz' hale getirildi.
Meydanın zemini 'dilekçe' ile kaplandı
Maltepe Sahil Parkı'nda mitingin yapılacağı alanın zeminine dev bir dilekçe yerleştirildi.
"İlgili Makama" başlıklı dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" imzası yer alıyor.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı.
Yargının bağımsızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyileştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz."
Sayın Kılıçdaroğlu Cuma gününden itibaren ilimize giriş yapmaya başladı. Bugünde akşama doğru mitingleri olacak. Miting ve yürüyüş güzergahı emniyetini sağlamak üzere 15 bin polisimizi görevlendirdik. Burada güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye aldık. İnşallah en güzel şekilde bir miting yapılır gerçekleşir. Kazasız belasız milletimizin de katılanların da memnun olduğu bir faaliyet olarak sona erer."
24 gün süren Adalet Yürüyüşü Maltepe'de sona eriyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto için İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı Adalet Yürüyüşü düzenlenecek mitingle sona eriyor.
Maltepe Parkı'ndaki miting alanına girişler önceden açıklanandan iki saat erken başladı. Alanın mitinge saatler kala dolduğu görüldü.
Miting alanına girişler kontrol noktasından geçilerek yapılıyor.
Miting alanına Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "adalet" yazılı flama ya da afiş haricinde başka bir şey kabul edilmiyor.
Canlı anlatım
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İstanbul Maltepe Parkı'nda gerçekleşen 'Adalet Mitingi' süresince yaşananları aktardığımız canlı anlatımımızın sonuna geldik.
Hoşçakalın.
Hem yürüyüş hem miting boyunca Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemleri alındı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü boyunca çok sıkı bir şekilde korundu.
Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de yaptığı 'Adalet Mitingi'inde de yoğun güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü görüldü.
CHP lideri konuşmasında kendisini koruyan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
CHP'li vekiller yanlış miting fotoğrafı paylaştı
Aralarında Veli Ağbaba ve Sezgin Tanrıkulu'nun da olduğu bazı CHP'li vekiller, Twitter hesaplarından Maltepe yerine Yenikapı Meydanı'nda yapılmış başka bir mitingin fotoğrafını paylaştı.
Vekiller, hatalarının anladıktan sonra bu paylaşımları sildi.
CHP'lilerin paylaştığı fotoğrafın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerinin ardından Temmuz 2013'te düzenlediği "Milli İradeye Saygı" mitingine ait olduğu belirtildi.
TÜSİAD Başkanı'ndan Adalet Mitingi yorumu
Kılıçdaroğlu: Haksızlığa, zulme karşı çıkacağız
Kılıçdaroğlu konuşmasını, "Hiç kimse unutmasın; her Firavunun bir Musası, her Nemrutun bir İbrahimi vardır. Firavun'u ve Nemrut'u biliyorsunuz. Musa buradadır, İbrahim de buradadır. Haksızlığa, zulme isyan edeceğiz, karşı çıkacağız. Çünkü inancımız da diyor ki, zulme karşı çıkan dilsiz şeytandır" sözleriyle tamamladı.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kalabalığı selamladı.
Son dakikaKılıçdaroğlu'ndan 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı
Kılıçdaroğlu: Toplum olarak korku gömleğini çıkarıp attık
Kılıçdaroğlu: Yaşadığımız dönem bir dikta dönemidir
Kılıçdaroğlu'nun Adalet Mitingi'ndeki konuşması devam ediyor
'Adalet yürüyüşü'nün güzergâhı
Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimine, FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük
Kılıçdaroğlu: 9 Temmuz bir yürüşün sonu değil, bir özgürlüğün başlangıcı
Kılıçdaroğlu: Olmayan adalet, mazlumların hakkı, hapisteki milletvekilleri, tutuklu gazeteciler için yürüdük
Kılıçdaroğlu: Dünyanın en barışçıl yürüyüşünü yaptık.
Kılıçdaroğlu 'Adalet Mitingi'nde konuşuyor
Son dakikaKılıçdaroğlu, Maltepe'deki Adalet Mitingi alanına ulaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa süre içerisinde miting alanında bir konuşma yapması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün son 1 kilometresinde
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün son bir kilometresinde yalnız yürümeye başladı.
Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce Dragos'tan Maltepe Sahil Parkı'ndaki 'Adalet Mitingi' alanına doğru başlattığı üç kilometrelik yürüyüşün ilk bölümünde milletvekilleri ve Parti Meclisi üyeleriyle birlikte yürümüştü.
Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'deki miting alanına ulaştıktan sonra burada bir konuşma yapması bekleniyor.
BBC Türkçe'nin Maltepe'deki miting alanından yaptığı canlı yayın
Selin Gerit
BBC, Istanbul
BBC Türkçe'den Selin Girit, Facebook'ta Maltepe'deki miting alanından canlı yayın yaptı.
CHP'li Tanal: 2 milyon insan, bu anı yaşamak müthiş
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, alanda 2 milyon kişinin olduğunu öne sürerek, "Bu tarihi anı yaşamak müthiş" dedi.
Tanal, bu kalabalığın dünya siyaset tarihine geçtiğini savundu.
Mitingin sunuculuğunu yapan Barış Bozkurt da meydanda 2 milyon kişi bulunduğunu iddia etti.
Bozkurt, sahneden yaptığı çağrıda, "Sayın Genel Başkanımız da sizlerle birlikte 'hak, hukuk, adalet' sloganını sizlerle beraber atarak, bu platformda 'Adalet Yürüyüşü'nü sonlandıracak. İyi ki buradasınız, omuz verdiniz, destek oldunuz. Bugün, burada sizlerin sayesinde ben de bir rekor gerçekleştiriyorum. Maltepe Meydanı'nda bulunan 2 milyon kişiye sunuculuk yapıyorum" dedi.
Mitinge katılmak isteyenler alana gelmeye devam ediyor
Selin Gerit
BBC, Istanbul
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladı.
Miting öncesi konser düzenleniyor
Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi beklenirken çeşitli sanatçılar da konser veriyor.
İlk olarak sahneye Onur Akın çıktı.
Akın'ın ardından mitinge gelen sanatçıların isimleri okunarak, sahneye davet edildi.
Daha sonra Zülfü Livaneli'nin konserinin başlaması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu önce vekillerle, sonra yalnız yürüyecek
Adalet Mitingi hakkında bilinmesi gerekenler
CHP'nin 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'ta başlayan yürüyüşü İstanbul Maltepe'deki Adalet Mitingi ile sona eriyor.
Miting nerede düzenlenecek?
Bugünün programı ne?
Nasıl güvenlik önlemleri alındı?
Mitingle ilgili tüm detayları okumak için tıklayınız.
Son dakikaKılıçdaroğlu miting alanına gitmek üzere yola çıktı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanına gitmek üzere Cumartesi gecesi konakladığı Dragos'tan yola çıktı.
Maltepe'ye giden yaklaşık 3 kilometrelik yolun bir saatte kat edilmesi planlanıyor.
Katılımcılar mitingden ne bekliyor?
İBB tuvaletleri ücretsiz yaptı
CHP İstanbul Başkanlığı tarafından alana seyyar tuvaletler yerleştirildi.
Ancak bunlara ek olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bölgedeki jetonlu tuvaletleri de hizmete sunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla bu alandaki tuvaletler 'ücretsiz' hale getirildi.
Meydanın zemini 'dilekçe' ile kaplandı
Maltepe Sahil Parkı'nda mitingin yapılacağı alanın zeminine dev bir dilekçe yerleştirildi.
"İlgili Makama" başlıklı dilekçenin altında Türkiye haritası ve "TürkiyeyiZ" imzası yer alıyor.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı.
Yargının bağımsızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyileştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz."
Milletvekilleri de Kılıçdaroğlu ile yürüyecek
İstanbul Valisi: 15 bin polis görevlendirildi
24 gün süren Adalet Yürüyüşü Maltepe'de sona eriyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto için İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı Adalet Yürüyüşü düzenlenecek mitingle sona eriyor.
Maltepe Parkı'ndaki miting alanına girişler önceden açıklanandan iki saat erken başladı. Alanın mitinge saatler kala dolduğu görüldü.
Miting alanına girişler kontrol noktasından geçilerek yapılıyor.
Miting alanına Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "adalet" yazılı flama ya da afiş haricinde başka bir şey kabul edilmiyor.