15 Temmuz

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü: Anma törenleri düzenleniyor

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Özet

  1. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için Türkiye genelinde büyük etkinlikler düzenleniyor.
  2. 13.00'da Meclis özel oturum için toplanacak.
  3. 15.00'da Ankara'da uluslararası basın mensuplarıyla buluşma gerçekleşecek.
  4. 18.30'da İstanbul'daki 'Milli Birlik Yürüyüşü' başlıyor.
  5. 22.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki törende konuşacak.
  6. 00.13'te Türkiye genelinde selalar okunacak, Ankara'daki 'Milli Birlik Yürüyüşü' başlayacak.
  7. 02.32'de Meclis'teki özel oturum başlayacak, liderler konuşma yapacak.

Canlı anlatım

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Son dakikaCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere TBMM'ye geldi.

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Kılıçdaroğlu: Türkiye'de demokrasinin tüm unsurları zayıfladı

KEMAL KILICDAROGLU
Reuters

Demokrasinin tüm bu unsurları geçtiğimiz yıl Türkiye'de zayıfladı. Olağanüstü hal ortamında yapılan ve seçim kanununu ihlal eden gayrimeşru bir referandum ile iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, demokratik ülkelerdeki örnekleri ile hiçbir benzerliği olmayan, nevi şahsına münhasır bir politik sistemi bastırarak, otoriter bir devlet ortaya çıkardı. İkinci olarak, bu darbe girişimin gerçek bir demokrasiye dönüşmesini istiyorsak, 15 Temmuz gecesi tam olarak ne olduğunun da ortaya çıkarılması gerekiyor. Ancak bizim bu yöndeki çabalarımızın önü hükümet tarafından kesildi. Bu amaçla kurulan parlamento komisyonu, Genelkurmay Başkanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Müdürü'nü sorgulayamadı."

Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine yazdığı makaleden alınmıştır. Makalenin tamamını bu linkten okuyabilirsiniz.

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TBMM'de 15 Temmuz sergisi açıldı

SERGI
DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz konulu bir sergi açıldı.

"15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" isimli serginin açılışını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.

Açılışa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da katıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden videolu 15 Temmuz anması

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Erdoğan: Batılı liderler ya teröristlerin yanında olacaklar ya da Türk halkının saygısını geri kazanacaklar

ERDOGAN KONUSMA
AFP

Türkiye'nin Gülen'e sadık kamu çalışanlarını tespit edip tasfiye etme çabalarının aynı gruplar tarafından eleştirilmesi de, Batı'nın ülkemdeki demokrasi ve güvenliğe olan bağlılığının sorgulanmasına yol açmıştır. Bir de yaraya tuz basar gibi, Gülen tarafından yönetilen örgütün üst düzey liderlerine kendilerini Türkiye'nin dostu ve müttefiki ilan etmiş ülkelerce sığınma hakları verildi. Türkiye'nin dostluğuna yapılan bu ihaneti mazur göstermeye çalışmanın bir anlamı yok. Bugün Batılı liderlerin önünde bir seçenek var: Ya teröristlerin yanında yer alacaklar ya da Türk halkının saygısını geri kazanacaklar."

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı

Erdoğan'ın İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine yazdığı makaleden alınmıştır. Makalenin tamamını bu linkten okuyabilirsiniz.

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Safiye Bayat darbe girişimi sırasında yaşananları BBC Türkçe yayınında anlattı

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15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin birinci yıldönümü anılıyor.

Boğaziçi Köprüsü'nde verilen mücadelenin tanıklarından ve olaylarda yaralanan Safiye Bayat, Facebook canlı yayınımızda Selin Girit'in sorularını yanıtlıyor. Sizin de sorularınızı bekliyoruz.

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Köprü trafiğe kapatıldı

KOPRU
DHA

Darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.

DHA'nın bildirdiğine göre, köprüye çıkan yollar üzerinde dev türk bayrakları bulunan İBB'ye ait kamyonlarla saat 11.50 sıralarında kapatıldı.

Trafik polisleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.

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Anma programları, Pazar gece yarısına kadar devam edecek

DARBE ANMA
Getty Images

Yapılan açıklamaya göre, saat saat açıklanan program şöyle:

"15 TEMMUZ 2017, CUMARTESİ - ANKARA

13.00 - Meclis Özel Oturum

15.00 - Ankara'da uluslararası basın mensupları ile buluşma

15 TEMMUZ 2017, CUMARTESİ - İSTANBUL

18.30 - Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)

20.00 - Milli Birlik Yürüyüşü'nün tören alanına varışı

20.35 - Mehteran Takımı

21.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri

21.30 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti / Dua

22.05 - 15 Temmuz Belgeseli

22.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları

23.15 - 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması

23.30 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Şehitler Makamı'nın açılışı

23.45 - Video Mapping uygulaması - AKM

00.13 - Tüm Türkiye'de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması

16 TEMMUZ 2017, PAZAR - ANKARA

00.13 - Tüm Türkiye'de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması (Kızılay Meydanı - TBMM)

01.00 - TBMM tören alanına geliş

02.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması

02.05 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti - Dua

02.32 - Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)

03.10 - 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi

03.15 - Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı

04.50 - Millet Camii'nde sabah namazının kılınması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek."

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