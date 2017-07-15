15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü: Anma törenleri düzenleniyor
Özet
- 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için Türkiye genelinde büyük etkinlikler düzenleniyor.
- 13.00'da Meclis özel oturum için toplanacak.
- 15.00'da Ankara'da uluslararası basın mensuplarıyla buluşma gerçekleşecek.
- 18.30'da İstanbul'daki 'Milli Birlik Yürüyüşü' başlıyor.
- 22.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki törende konuşacak.
- 00.13'te Türkiye genelinde selalar okunacak, Ankara'daki 'Milli Birlik Yürüyüşü' başlayacak.
- 02.32'de Meclis'teki özel oturum başlayacak, liderler konuşma yapacak.
Canlı anlatım
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Son dakikaCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere TBMM'ye geldi.
Kılıçdaroğlu: Türkiye'de demokrasinin tüm unsurları zayıfladı
Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine yazdığı makaleden alınmıştır. Makalenin tamamını bu linkten okuyabilirsiniz.
TBMM'de 15 Temmuz sergisi açıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 15 Temmuz konulu bir sergi açıldı.
"15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" isimli serginin açılışını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.
Açılışa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da katıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden videolu 15 Temmuz anması
Erdoğan: Batılı liderler ya teröristlerin yanında olacaklar ya da Türk halkının saygısını geri kazanacaklar
Erdoğan'ın İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine yazdığı makaleden alınmıştır. Makalenin tamamını bu linkten okuyabilirsiniz.
Safiye Bayat darbe girişimi sırasında yaşananları BBC Türkçe yayınında anlattı
15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin birinci yıldönümü anılıyor.
Boğaziçi Köprüsü'nde verilen mücadelenin tanıklarından ve olaylarda yaralanan Safiye Bayat, Facebook canlı yayınımızda Selin Girit'in sorularını yanıtlıyor. Sizin de sorularınızı bekliyoruz.
Köprü trafiğe kapatıldı
Darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen etkinlikler nedeniyle İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.
DHA'nın bildirdiğine göre, köprüye çıkan yollar üzerinde dev türk bayrakları bulunan İBB'ye ait kamyonlarla saat 11.50 sıralarında kapatıldı.
Trafik polisleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
Anma programları, Pazar gece yarısına kadar devam edecek
Yapılan açıklamaya göre, saat saat açıklanan program şöyle:
"15 TEMMUZ 2017, CUMARTESİ - ANKARA
13.00 - Meclis Özel Oturum
15.00 - Ankara'da uluslararası basın mensupları ile buluşma
15 TEMMUZ 2017, CUMARTESİ - İSTANBUL
18.30 - Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)
20.00 - Milli Birlik Yürüyüşü'nün tören alanına varışı
20.35 - Mehteran Takımı
21.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri
21.30 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti / Dua
22.05 - 15 Temmuz Belgeseli
22.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları
23.15 - 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması
23.30 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Şehitler Makamı'nın açılışı
23.45 - Video Mapping uygulaması - AKM
00.13 - Tüm Türkiye'de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması
16 TEMMUZ 2017, PAZAR - ANKARA
00.13 - Tüm Türkiye'de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması (Kızılay Meydanı - TBMM)
01.00 - TBMM tören alanına geliş
02.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması
02.05 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti - Dua
02.32 - Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)
03.10 - 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi
03.15 - Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı
04.50 - Millet Camii'nde sabah namazının kılınması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek."