TRAFIK

Türkiye'de Bugün

Gün boyu Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Güne %40'lık Motorlu taşıtlar vergisi zammı tartışmalarıyla başladık.
  2. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önce 'yeni araçlar için geçerli' dedi, sonra 'Tüm araç sahipleri ödeyecek' diyerek açıklamasını düzeltti.
  3. Ama MTV zammının tekrar Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
  4. Kadın hakları örgütleri ise müftülere resmi nikah kıyma yetkisini protesto etmek için Meclis'e yürüyor.

Canlı anlatım

Yazan Enis Şenerdem

time_stated_uk

Kadın örgütleri Meclis’e yürüyor: "#BuYasaBöyleGeçmez"

Kadın hakları yürüyüşü
TWITTER

Meclis’te yeni yasama yılı dün başladı. Bugün ise kadın hakları örgütleri ‘Eşit ve özgür bir hayat için’ sloganıyla Meclis’e yürüyor.

Amaçları müftülere resmi nikah kıyma yetkisi tanıyan yasayı protesto etmek.

Yürüyüşe #BuYasaBöyleGeçmez ve #2EkimdeKadınlarMeclise etiketleriyle sosyal medyadan da destek veriliyor.

Yürüyüşe destek amacıyla Ankara dahil 12 ilde gösteriler düzenleniyor.

Kadın hakları örgütleri, müftülüklere verilecek resmi nikah yetkisinin hak gaspı olacağını söylüyor.

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally

MTV zammı ne olacak?

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı FOX TV yayınına katıldı

Mehmet Simsek
Getty

Reklam arasından önce:

MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. 2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek."

Reklam arasından sonra:

Giden kanun benim söylediğimden farklı, onu da düzelteyim. 2018'den itibaren alınan araçlarda bir de değerine göre artış olacak. Yüzde 40'lık artış mevcut araçları kapsıyor"

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally

'Türkiye'de Bugün' başlıyor

BBC Türkçe'den merhaba!

Bugünden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarmaya çalışacağız.

Siyasetten spora ve kültür-sanata kadar gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.

İlk canlı anlatım sayfamızı Türkiye'de gündemi meşgul eden motorlu taşıtlar vergisi zammı Meclis açılışında yaşananlarla açıyoruz.

Article share tools

  • Share this post
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön