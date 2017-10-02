Türkiye'de Bugün
Gün boyu Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Özet
- Güne %40'lık Motorlu taşıtlar vergisi zammı tartışmalarıyla başladık.
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önce 'yeni araçlar için geçerli' dedi, sonra 'Tüm araç sahipleri ödeyecek' diyerek açıklamasını düzeltti.
- Ama MTV zammının tekrar Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
- Kadın hakları örgütleri ise müftülere resmi nikah kıyma yetkisini protesto etmek için Meclis'e yürüyor.
Canlı anlatım
Yazan Enis Şenerdem
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Kadın örgütleri Meclis’e yürüyor: "#BuYasaBöyleGeçmez"
Meclis’te yeni yasama yılı dün başladı. Bugün ise kadın hakları örgütleri ‘Eşit ve özgür bir hayat için’ sloganıyla Meclis’e yürüyor.
Amaçları müftülere resmi nikah kıyma yetkisi tanıyan yasayı protesto etmek.
Yürüyüşe #BuYasaBöyleGeçmez ve #2EkimdeKadınlarMeclise etiketleriyle sosyal medyadan da destek veriliyor.
Yürüyüşe destek amacıyla Ankara dahil 12 ilde gösteriler düzenleniyor.
Kadın hakları örgütleri, müftülüklere verilecek resmi nikah yetkisinin hak gaspı olacağını söylüyor.
MTV zammı ne olacak?
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı FOX TV yayınına katıldı
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'Türkiye'de Bugün' başlıyor
BBC Türkçe'den merhaba!
Bugünden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarmaya çalışacağız.
Siyasetten spora ve kültür-sanata kadar gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.
İlk canlı anlatım sayfamızı Türkiye'de gündemi meşgul eden motorlu taşıtlar vergisi zammı Meclis açılışında yaşananlarla açıyoruz.