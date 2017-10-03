Türkiye'de Bugün

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Özet
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında toplam 142 kişi hakkında gözaltı kararı verdi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen ve 'Bylock' kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,2, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 16,28 oldu
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY'deki bağımsızlık referandumu ile ilgili olarak, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi
- Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Barzani derhal aklını başına almalıdır, referandumu tümden iptal etmelidir" diye konuştu
Canlı anlatım
Yazan Emre Temel
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Bahçeli'nin konuşması sonrası 82 Kerkük Twitter'da TT oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı sonrası 82 Kerkük Twitter'da Trending Topic (TT) oldu.
Devlet Bahçeli konuşmasında, "O zaman geldiğinde" diyerek başladığı cümlesini şöyle tamamlamıştı.
"Şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; '81 Düzce'den hemen sonra '82 Kerkük', '83 Musul' deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır."
Bahçeli: Irak'taki referandum Büyük Kürdistan'ın ön hazırlığı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılan referandumun 4 parçalı büyük Kürdistan'ın ön hazırlığı olduğunu söyledi.
Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Buna sabır göstermek mümkün değildir" dedi.
Bahçeli, "Kerkük Türkmen" şehridir diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani'ye hitaben, "Barzani derhal aklını başına almalıdır, referandumu tümden iptal etmelidir" diyen Bahçeli, İspanya'nıın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki referandum ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa sınıfta kalmıştır. Avrupa zihniyeti bir bakıma suç üstü yakalanmıştır...
"İspanya'daki referandumun yok hükmünde görünmesi bir anlamının olmadığının ilanıdır. Bu kapsamda Türkiye olarak çok dikkatli, tutarlı ve dengeli politika izlememiz lazımdır. Muhatap İspanya devletidir."
TBMM'de grup konuşmaları günü
2 Ekim Pazartesi gününden itibaren Türkiye'deki sıcak gelişmeleri sizlere canlı anlatım sayfalarımız aracılığıyla aktarıyoruz.
Siyasetten spora ve kültür-sanata kadar gündemde olan konulara bu sayfalarımızda yer vereceğiz.
İkinci canlı anlatım sayfamızı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin halen süren Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşması ile açıyoruz.