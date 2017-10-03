Türkiye'de Bugün

AFP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de yapılan referandumun 4 parçalı büyük Kürdistan'ın ön hazırlığı olduğunu söyledi.

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Buna sabır göstermek mümkün değildir" dedi.

Bahçeli, "Kerkük Türkmen" şehridir diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesud Barzani'ye hitaben, "Barzani derhal aklını başına almalıdır, referandumu tümden iptal etmelidir" diyen Bahçeli, İspanya'nıın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki referandum ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa sınıfta kalmıştır. Avrupa zihniyeti bir bakıma suç üstü yakalanmıştır...

"İspanya'daki referandumun yok hükmünde görünmesi bir anlamının olmadığının ilanıdır. Bu kapsamda Türkiye olarak çok dikkatli, tutarlı ve dengeli politika izlememiz lazımdır. Muhatap İspanya devletidir."